جددي سفرتك.. بيض مقلي على الطريقة التركية لألذ افطار وعشاء بطريقة مبتكرة

بيض مقلي على الطريقة التركية، يمتلك البيض الكثير من الفوائد والتي تجعله من الوجبات الأساسية التي لا يستغني عنها الكثير من الأشخاص، فقد تنوعت طرق وصفات عمل البيض بين كل المطاعم في العالم ومن أشهر وصفات البيض وصفة البيض المقلي على الطريقة التركية، ويمتاز المطبخ التركي بتنوع وصفاته الشهية والمتنوعة ومن أشهر الوصفات التي قدمها المطبخ التركي وصفة البيض المقلي، وقد اشتهرت وصفت البيض المقلي التركي في الكثير من البلدان إلى أن وصلت إلى العالم العربي.

بيض مقلي على الطريقة التركية

سوف نستخدم في هذه الوصفة ست بيضات.

بصل أخضر مفروم.

بصلة عادية متوسطة الحجم ويجب فرمها فرم ناعم جدا.

ثلاثة حبات من الفلفل الأخضر الحلو يكون متوسط الحجم ويجب فرمه فرم ناعم أيضاً.

وسوف نستخدم ثلاث ملاعق من زيت الزيتون مع أربع أكواب من الطماطم المضروبة وأربع فصوص من الثوم المفروم.

نستخدم نصف ملعقة صغيرة من الملح ونعناع طازج وربع ملعقة من الفلفل الأسود.

بيض تركي سهل

يتم تسخين الزيت في مقلاة مناسبة ويجب أن تكون درجة الحرارة المتوسطة وبعد ذلك نضيف الفلفل الأخضر والبصل، مع التقليب المستمر بواسطة ملعقة خشبية إلى أن يذبل البصل بصورة تامة.

وبعد ذلك نقوم بإضافة البصل الأخضر والثوم المهروس والطماطم ونستمر في التقليب، وبعد ذلك نترك هذا الخليط على درجة حرارة قليلة جدا لمدة ربع ساعة حتى يتم تسبيك الطماطم.

وبعد ذلك نضيف الملح ونستمر بالتقليب أيضاً وأن نقوم بعمل ست حفر في هذه الخلطة، ونضع في كل حفرة بيضة واحدة ونترك البيض إلى أن ينضج لمدة ست دقائق تقريباً، ويمكننا أيضاً أن نقوم بتغطية المقلاة إلى أن ينضج البيض بصورة تامة ويفضل أن يكون البيض متماسكا ويجب أن نتركه لوقت أطول حتى ينضج.

وفي خاتمة هذا المقال نكون قد ذكرنا وصفة البيض المقلي على الطريقة التركية، بكل المكونات وطريقة التحضير كما ذكرنا أيضاً أهمية البيض وانضمامه النظام الغذائي للكثير من الأشخاص حول العالم مواصفات المطبخ التركي الشهية.