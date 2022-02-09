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عمر شويل - جدة مكون معجزة لتبييض الأسنان ناصعة البياض كاللؤلؤ بدون جير ولا اصفرار بطريقة طبيعية فعالة - ثقفني
مكون معجزة لتبييض الأسنان ناصعة البياض كاللؤلؤ، مشكلة اصفرار الأسنان من أكثر المشاكل التي توجهنا وتزعجنا، حيث أننا أحيانًا نهتم بأسناننا ونقوم بغسلها يوميًا وأكثر من مرة خلال اليوم الواحد ولكن لا تزال الأسنان صفراء، وهناك عدة أسباب تؤدي إلى اصفرار الأسنان ولا يقتصر تبييضها على استخدام معجون الأسنان فقط، وكانت وصفة القرنفل إحدى الطرق الفعالة والتي تساهم في تفتيح الأسنان والتخلص من الجير الملتصق بها.
طريقة تحضير وصفة القرنفل لتبييض الأسنان من الاصفرار
مكونات الطريقة:-
- ملعقة واحدة كبيرة من القرنفل المطحون.
- نصف ملعقة بيكربونات الصوديوم.
- زيت زيتون.
- فرشاة أسنان.
- ماء بارد أو فاتر.
خطوات التحضير:-
- قومي بخلط جميع المكونات في وعاء مناسب وقومي بتقليبهم جيدًا حتى تتأكدي من أن المكونات كلها قد تم مزجها جيدًا.
- اغمسي فرشاة الأسنان في الخليط واغسلي بها أسنانك بنفس طريقة غسلك لأسنانك المعتادة بشكل طولي وليس عرضي.
- دلكي أسنانك لمدة خمس دقائق بالخليط وتأكدي من الخليط قد وصل لكل أنحاء أسنانك وضروسك الداخلية.
- اتركيه على أسنانك مرة أخرى لمدة خمس دقائق ثم باستخدام الماء الفاتر قومي بالمضمضة حتى تزيلي الخليط.
- كرري هذه الوصفة يوميًا مرة أو مرتين وستجدي أن أسنانك بدأت تودع الاصفرار وستحصلين على أفضل بياض.
أسباب اصفرار الأسنان
تتعدد أسباب اصفرار الأسنان ولعل أبرز هذه الأسباب ما يلي:-
- العامل الوراثي أكبر عامل يؤثر في لون الأسنان الطبيعي ويؤدي إلى اصفرارها نتيجة لوجود جين وراثي في العائلة يتسبب في ذلك.
- الطبقة الخارجية للأسنان قد تكون رقيقة إلى حد كبير مما يؤدي إلى اصفرارها بسهولة وتأثرها بالعوامل الخارجية بشكل سريع.
- التدخين من أكبر العوامل أيضًا التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان حيث أنه لا يؤدي إلى اصفرارها فحسب بل وفي اسمرارها.
- الشاي والقهوة والنبيذ من أكثر المشروبات التي تؤدي إلى حدوث مشكلة اصفرار الأسنان.
- يرجع الاصفرار أيضًا إلى تناولك بعض الأدوية التي تحتوي على صبغات تؤدي إلى الاصفرار ومن أشهر هذه الأدوية هو التيتراسيكلين .
- عدم الاهتمام الجيد بأسنانك فيجب غسل أسنانك مرتين يوميًا على الأقل.
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