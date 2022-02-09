ضاع عمرنا بنسلقه غلط.. سلق الكرنب بدون ماء بطريقة جديدة بسرعه الصاروخ هتسلقي أكبر كمية

ضاع عمرنا بنسلقه غلط.. سلق الكرنب بدون ماء بطريقة جديدة، فأحيانًا تواجه السيدات مشكلة كبيرة في تحضير محشي ورق الكرنب وهي عدم معرفة المدة المناسبة لترك أوراق الكرنب داخل الماء حتى يتم سلقها، فأحيانًا يتم سلقه أكثر من اللازم فيصبح تالفًا غير قابل للاستخدام، ولحل هذه المشكلة جئنا لكم بطريقة ممتازة بدون ماء نهائيًا، فالمحشي من أكثر الأكلات شهرة في المجتمع الشرقي وخاصة في المطبخ المصري فهو وجبة أساسية في كل أسبوع.

طريقة سلق الكرنب بدون ماء

يمكنكم الاستغناء تمامًا عن الماء في سلق الكرنب وذلك باتباع الخطوات التالية:-

اغسلي الكرنبة التي تريدين تحضيرها وقومي بإزالة الورق التالف عليها من الخارج حتى تصبح جاهزة للسلق.

قومي بتقطيع الكرنبة بعد وضعها على الفلانشة وقطعيها إلى مستطيلات أو مربعات صغيرة متساوية في الحجم حتى تقومي بسلقها ثم حشوها.

ضعي القطع المتساوية التي قمتي بتقطيعها من الكرنبة بداخل كيس حراري وأغلقيه جيدًا ولكن يجب عدم وضع كمية كبيرة في نفس الكيس.

ثم بعد ذلك قومي بوضع الكيس بداخل الميكروويف واتركيه بداخله لمدة ثلاث دقائق حتى يتم سلقه بشكل جيد.

بعد مرور الثلاث دقائق قومي بإخراج الكيس الحراري بالكرنب من الميكروويف ثم قلبيه على وجهه الآخر واتركيه لمدة ثلاث دقائق أخرى داخل الميكروويف.

بعد أن تتأكدي من أن الكرنب قد تم سلقه قومي بوضعه بداخل مصفاة حتى يتم تصفيته من الماء الذي ظهر بداخل الكيس ناتج من عملية السلق.

وابدئي بعد ذلك في حشوه وتسويته بالطريقة المعتادة.

طريقة عمل حشوة محشي الكرنب

كرنبة.

ماء.

أرز أبيض.

بصل مقطع شرائح.

كوب طماطم – شبت وبقدونس مفروم.

ملح وفلفل.

فلفل أحمر مقطع.

بهارات.

زيت زيتون.

طماطم مبشورة.

شرائح طماطم.

كمون.

خطوات التحضير:-