طريقة عمل شاورما الفراخ في المنزل مثل المحلات

شاورما الفراخ من الأكلات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، كما أنها منتشرة جدا في جميع أنحاء البلاد العربية، وتحتوي على قيمة غذائية عالية ونظرا لغلو سعرها في محلات الأكلات السريعة تلجأ الأمهات للبحث عن طريقة عمله في المنزل، وذلك حتى توفر المال وتضمن سلامة أسرتها في اختيار أنواع المكونات، لذلك وفرنا لكم هذا المقال لكي نقدم لكم أفضل طريقة لعمل الشاورما في المنزل بكل سهولة بشرح مفصل للخطوات.

طريقة عمل شاورما الفراخ

شاورما الفراخ من ألذ الأكلات التي تباع في محلات الأكلات السريعة، واليوم نعرضها لكم من خلال مكونات بسيطة وطريقة سريعة لا تستهلك كثير من الوقت، وتتمثل هذه المكونات من الآتى:

نصف كيلو فراخ بانيه.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم.

4 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من بهارات الفراخ.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الملح.

واحدة طماطم مبشورة.

حبة واحدة من الفلفل الألوان.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية سوف نحصل على الشاورما اللذيذة في وقت سريع وبأقل تكاليف ومثل الجاهزة تماما، وتتمثل الخطوات في كلا من: