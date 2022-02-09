نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شاورما الفراخ في المنزل مثل المحلات في المقال التالي
شاورما الفراخ من الأكلات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، كما أنها منتشرة جدا في جميع أنحاء البلاد العربية، وتحتوي على قيمة غذائية عالية ونظرا لغلو سعرها في محلات الأكلات السريعة تلجأ الأمهات للبحث عن طريقة عمله في المنزل، وذلك حتى توفر المال وتضمن سلامة أسرتها في اختيار أنواع المكونات، لذلك وفرنا لكم هذا المقال لكي نقدم لكم أفضل طريقة لعمل الشاورما في المنزل بكل سهولة بشرح مفصل للخطوات.
طريقة عمل شاورما الفراخ
شاورما الفراخ من ألذ الأكلات التي تباع في محلات الأكلات السريعة، واليوم نعرضها لكم من خلال مكونات بسيطة وطريقة سريعة لا تستهلك كثير من الوقت، وتتمثل هذه المكونات من الآتى:
- نصف كيلو فراخ بانيه.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم.
- 4 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من بهارات الفراخ.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- واحدة طماطم مبشورة.
- حبة واحدة من الفلفل الألوان.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية سوف نحصل على الشاورما اللذيذة في وقت سريع وبأقل تكاليف ومثل الجاهزة تماما، وتتمثل الخطوات في كلا من:
- يتم إحضار وعاء ونضع بها صدور الفراخ ويتم تقطيعها قطع صغيرة ونتركها جانبا.
- ثم يتم إحضار إناء ونضع به كلا من الثوم والخل وزيت الزيتون، ويتم التقليب جيدا.
- ثم نضيف الفلفل الألوان و يقطع جيدا.
- ومن ثم نقوم بتقطيع الطماطم قطع صغيرة.
- نضيف الكزبرة الجافة ثم نضيف الفلفل الأسود والبهارات.
- وبعدها يتم إضافة الكركم والقرفة.
- بعد ذلك يتم إضافة الملح وتقلب المكونات جيدا حتى نحصل على المذاق المضبوط.
- نقوم بوضع الفراخ التي تم تقطيعها على الخليط وتقلب جيدا.
- ثم نقوم بوضع البولة في الثلاجة ليلة كاملة.
- نخرجها من الثلاجة ويتم إحضار صينية ونضع بها ورق الألومنيوم.
- نضع بعد ذلك الشاورما على ورق الألومنيوم.
- نقوم بإشعال كمية من الفحم ونضع الصينية عليه.
- نضع مروحة ويتم تشغيلها على سرعة بطيئة لكي يشتعل الفحم.
- ثم يتم تقليب الشاورما من وقت لآخر.
- بعد تمام النضج نحضر الخبز ونضع به الطحينة ثم الشاورما.
- نضع الخبز على الجريل ليأخذ اللون الذهبي ويقدم ساخنا.
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