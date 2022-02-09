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عمر شويل - جدة مقشر منزلي لتقشير الوجه وتفتيحه وإزالة الجلد الميت لوجه ناعم في دقائق، تقشير البشرة تعد واحدة من وسائل التجميل التي تقوم بها الكثير من السيدات والفتيات حول العالم، للتخلص من خلايا البشرة الميتة والحصول على بشرة نضرة، تساعد تلك الطريقة على إبراز جمال البشرة وتفتيحها، وهو الأمر الذي تسعى لتحقيقه الكثير من الفتيات، حيث أنه يكسبهن جمال ويمنحهم المظهر المناسب، كما يساعد تقشير البشرة على علاج التجاعيد، والتخلص من علامات تقدم السن، ترغب غالبية النساء استخدام المواد الطبيعية لتقشير البشرة، بعيداً عن مستحضرات التجميل الباهظة الثمن.

أفضل مقشر منزلي لتقشير البشرة والتخلص من البقع الداكنة

توجد العديد من الفوائد المختلفة التي تنتج عن عمليات تنعيم و تقشير البشرة، والتي تجعلها واحدة من أهم وسائل التجميل التي تسعى لها السيدات من أهم تلك الفوائد ما يلي:

فوائد تقشير البشرة

تمنح البشرة النضارة التي تحتاج إليها وتؤدي إلى مرونة البشرة.

تساعد على علاج تجاعيد البشرة.

تعالج الندوب.

تساهم في التخلص من تصبغات البشرة الناتجة من التعرض لأشعة الشمس.

تحفز البشرة على إنتاج الكولاجين.

التخلص من مشكلة حب الشباب وغلق مسام الوجه.

طرق تقشير البشرة منزلياً

هناك الكثير من العناصر الطبيعية المنزلية، التي يمكن الاعتماد عليها في تقشير البشرة الدهنية، ويعد تقشير البشرة من أهم تقنيات الاعتناء بالبشرة، وإليكم أهم تلك الوصفات الطبيعية:

مقشر منزلي بالقهوة لتقشير وتفتيح الوجه



الكثير من السيدات يجهلون قيمة حبوب القهوة المطحونة في تقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.

كما تعد مقشر منزلي لتقشير الوجه وتفتيحه بشكل فعال.

وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

وضع ملعقة كبيرة الحجم من القهوة المطحونة، و ملعقتين كبار الحجم من زيت الزيتون، ودمجهم بشكل جيد.

يتم فرد القناع على البشرة باستخدام أصابع اليد، من خلال بعض الحركات الدائرية.

نترك الخليط على البشرة، لمدة ربع ساعة ثم نقوم بفرك الماسك، نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ وغسول البشرة.

للوصول إلى أفضل النتائج يفضل استخدام الوصفة بشكل منتظم.

تقشير البشرة بالسكر

يساعد استخدام السكر على تقشير البشرة بشكل بسيط، ويمكن مزج بعض الزيوت معه للاستفادة من فوائدها على البشرة، وذلك على النحو التالي: