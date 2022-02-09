حضريه بنفسك بلح الشام بتكات نجاح الشيف فاطمة أبو حاتي لأسرتك بكل سهولة

بلح الشام من الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، كما أنها تعتبر من الحلويات السريعة الإعداد، إلا أنه يلزم اتباع بعض الخطوات الصحيحة حتى يصبح مثل الذي يباع في محلات الحلويات؛ حيث أن الكثير من السيدات يبحثن عن أفضل طريقة لعمله في المنزل خوفا من تجربة فاشلة، لذلك قد فرنا لكم في هذا المقال أفضل طريقة لعمله في المنزل.

بلح الشام للشيف فاطمة أبو حاتي

من خلال المكونات التالية يتم عمل بلح الشام اللذيذ الذي يعشقه الكبار والصغار ومكوناته سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتتمثل المكونات في الآتي:

كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من الماء.

ربع كوب من الزيت.

ثلاث بيضات.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

من خلال بعض الخطوات نقدم لكم هذه الوصفة الشهية بكل سهولة، وذلك لكي تحصلي بلح الشام المميز بنفس طريقة الجاهز، وإليكم الخطوات كالآتي:

نضيف كلا من الدقيق والنشا في إناء ونتركهم على جنب.

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من الماء والزيت والملح، وعندما يتم الغليان نضع معهم خليط الدقيق والنشا.

نقوم بالتقليب جيدا حتى تتماسك العجينة.

يتم بعد ذلك وضع العجينة في بولة حتى تبرد تماما.

بعدها يتم وضع البيض تدريجيا مع التقليب جيدا ثم نضع الفانيليا والخل، ويتم خفقه جيدا من خلال المضرب الكهربي.

يتم إحضار كيس الحلواني ويكون مجهز لعمل بلح الشام، ثم نضع به العجينة.

يتم إحضار مقلاة ونضع بها زيت بكمية مناسبة، وقبل أن يسخن نضع بلح الشام ثم نرفع درجة حرارة النار.

ويتم تقليبه حتى يصبح باللون الذهبي ثم نخرج بلح الشام، ويتم وضعه في الشربات على أن يكون الشربات بارد.

ثم نخرج بلح الشام في مصفاة حتى نتخلص من الشربات الزائد.

ومن ثم يقدم بعد ذلك في طبق التقديم.

طريقة تحضير الشربات

نقوم بوضع عدد 2 كوب من السكر على كوب من الماء في إناء، ثم نضعهم على النار حتى الغليان، ومن ثم نضع ملعقة من عصير ليمونة ويقلب جيدا ونضع ماء الورد إلى أن يتماسك الخليط، بعد ذلك نرفعه من النار ونتركه ليبرد حتى يتم استخدامه.