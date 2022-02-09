قنبلة لازالة الكرش.. حبة الانقاذ السريع قبل النوم يوميا للتخلص من البطن الكبيرة المترهلة في 7 أيام

قنبلة لازالة الكرش.. حبة الانقاذ السريع قبل النوم يوميا للتخلص من البطن حان الوقت لتعرفي أفضل طريقة للتخلص من الوزن الزائد وهي طريقة ووصفة تناول لبان الدكر لإزالة الكرش والتخلص من الوزن الزائد وترهلات البطن والأرداف، فاللبان الدكر من المواد الطبيعية التي لها فوائد متعددة لجميع أجزاء وأعضاء الجسم سواء كانت هذه الفوائد صحية أو نفسية، وكانت فائدته بالنسبة لإنقاص الوزن هي أكثر الطرق بحثًا عبر الإنترنت، حيث أن هناك بعض الفئات الذين يعرفون فائدته لخفض الوزن ولكن يجهلون طريقة تحضيره واستخدامه.

طريقة تحضير وتناول لبان الدكر لإزالة الكرش

مكونات الطريقة:-

ثلاث حبات لبان الدكر.

ماء فاتر.

خطوات التحضير:-

قومي ببلع حبة واحدة من اللبان الدكر يوميًا ويجب تناول بعضها كمية كبيرة من الماء.

حيث أن اللبان الدكر له فوائد عديدة في تخسيس الوزن ومنه شعورك بالشبع لفترات طويلة.

طريقة تحضير منقوع لبان الدكر للتخسيس

مكونات الطريقة:-

ماء فاتر.

لبان دكر.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع عدة حبات من اللبان الدكر بداخل كوب كبير يحتوي على كمية وفيرة من الماء وقلبيه جيدًا.

اتركي الكوب بمنقوع اللبان الدكر في الماء لمدة يوم كامل أو ليلة واحدة.

بعد ذلك ستجدين أن لون الماء تحول إلى اللون الأبيض وبذلك يكون جاهز للتناول.

اشربي كوب واحد يوميًا على معدة فارغة قبل تناول أي شيء.

استمري على هذه الوصفة يوميًا لمدة شهر كامل.

أهم فوائد لبان الدكر للجسم