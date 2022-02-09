أجمل توريد وأحمر الخدود لأحلي إطلالة لك بعدة طرق طبيعية وصحية وأفضل من المستحضرات الكيميائية

توريد الخدود من أهم وأكثر ما يبحث عنه العديد من السيدات والفتيات وعن طريقة أضمن وصفة طبيعية للحصول علي أفضل أحمر خدود، وذلك للحصول على أحلي جمال وتوريد للخدود وذلك بطريقة طبيعية وبدون إستخدام أي مواد كيميائية ضارة للبشرة، كما أن الخدود الحمراء تعطي أناقة للوجه ويجعله أكثر إشراقا ويصبح ملفت للأنظار ويعمل علي تقديم أجمل وأحلى إطلالة لك، وذلك على عكس المنتجات الأخرى التي نقوم بشرائها بأسعار غالية مقارنة بعملها في المنزل بأبسط المكونات وأفضلها، وكما توجد عدة خلطات ممكن نعمل بها أفضل أحمر خدود أو ما يطلق عليه أسم البلاشر ، وباستخدام وصفة الفازلين مع دم الغزال مع زيت الزيتون، أو من خلال وصفة جل الصبار مع زيت جوز الهند مع بنجر مسلوق، وذلك للحصول على أجمل خدود حمراء بشكل طبيعي وذلك عن طريق أفضل وأجمل وصفة بالفازلين وزيت الزيتون ودم الغزال.

وصفة أحمر الخدود بالفازلين وزيت الزيتون ومكوناتها

المكونات

ملعقة صغيرة من دم الغزال.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نحضر علبة صغيرة، ونضيف إليها الفازلين مع دم الغزال وندمجهم جيدا.

ثم نضيف على الفازلين ودم الغزال نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ونخلطهم جيدا للحصول على خليط متجانس القوام.

نضع هذه الوصفة على الخدود أو منطقة أخري تريدي توريدها مثل الشفايف و الكعبين.

طريقة عمل وصفة جل الصبار

المكونات

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

حبة واحدة من البنجر.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع به ملعقة كبيرة من جل الصبار، ونضيف إليه نصف ملعقة من زيت جوز الهند، ونخلط المكونين مع بعضهما.

ثم نحضر حبة البنجر ونقوم بسلقها في إناء على نار متوسطة، حتى يتم السلق المناسب لها.

بعد سلق البنجر تماما نحضر قطعة من الشاش ونقوم بتصفية البنجر وماء السلق في وعاء جل الصبار وزيت جوز الهند.

أثناء تصفية البنجر المسلوق يتم تقليب المكونات التي توجد في الوعاء ويتم إضافة مسلوق البنجر، حتى يتم الحصول على درجة اللون الأحمر الذي تريديه والمناسب لبشرتك.

يمكن أن تضعي هذه المكونات في بشرتك أو شفتيك أو كعبين الأرجل حتى تصبح لونها ورديا وجذاب وبذلك تحصلي علي أفضل بلاشر.

طريقة عمل احمر الخدود بالكركدية

المكونات

نصف ملعقة من النشا.

نصف ملعقة من مسحوق القرفة.

نصف ملعقة من الكاكاو.

نصف ملعقة من مسحوق الكركدية.

طريقة التحضير