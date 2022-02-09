نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل بسكويت الزبدة في المنزل بأقل التكاليف في المقال التالي
يعتبر البسكويت من أجمل أنواع المخبوزات وأشهرها في جميع دول العالم حيث تتعدد أنواع وأشكال البسكوت لكن ذلك النوع من البسكوت هش ومقرمش حيث يذوب بالفم، كما يعد من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في المناسبات والاعياد بل لأطفالك لتناولها في الصباح أو العشاء، وهناك من يحب البسكويت بالزبدة بنكهة وطعم معين، لكن هنا من خلال مقالنا سنقدم لكم طريقة عمل البسكوت بمكونات اقتصادية، لتحصلي على بسكوتة مقرمشة تتناولينها مع الشاي أو النسكافيه ويمكن خلطها في الشيكولاته أو المربى وسنتحدث بشكل تفصيلي حول الطريقة والمكونات فتابعونا لمعرفة المزيد.
مكونات عمل بسكويت الزبدة
- كوبان ونصف من الدقيق.
- 3/4 كوب نشا.
- كوب سكر بودرة.
- ملعقتان صغيرتين من مسحوق الخبز.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة قشر ليمون.
- 200 جرام زبدة (قطعتان من الزبدة) في درجة حرارة الغرفة.
- 3 بيضات كبيرة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
أفضل طريقة لعمل بسكويت الزبدة
بحث العديد من السيدات عن طريقة ناجحة وسهلة تمكنهم من صنع بسكويت الزبدة والتي تستطيع أن تحصل على نتائج جيدة وطعم رائع، وفي النقاط التالية سنوضح لكم الخطوات بدقة وهي:
- نبشر الليمون، مع الحرص على بشر القشرة الخارجية الصفراء فقط.
- وضع كل من الطحين والنشا والملح والبيكنج باودر ويتم خلطهم بشكل جيد.
- ضعي الزبدة والسكر في وعاء الخلط واضربهم في الخلاط لمدة 3 دقائق.
- نضع البيض على الخليط ومعهم فانيليا وأضيفي قشر الليمون ثم الدقيق والنشا ونستمر في ضربهم بهدوء حتى تصبح العجينة سلسة.
- نضيف نصف كمية الزبدة ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.
- ثم أضف باقي خليط الدقيق تدريجيًا مع الاستمرار في عجن العجين حتى تتم إضافة الكمية بالكامل ستلاحظين أن العجينة طرية جداً.
- ضعي العجين في وعاء يمكن غلقه بإحكام في الثلاجة لمدة ساعتين يؤدي تبريد العجين إلى تماسكه، مما يسهل دحرجة العجين وتقطيعه إلى شرائح.
- يتم تشكيل العجينة على شكل دائرة، ثم اضغطي عليها.
- سخني الفرن واخبزي البسكويت في صواني حتى يصبح قعرها ذهبيًا للغاية.
- اتركي البسكوت يبرد قليلًا واحفظي البسكوت في علبة.
- يمكن تزيين البسكوت بالزبدة بوصفة كريمة السكر، وهي طريقة سهلة وسريعة.
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