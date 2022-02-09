كيراتين طبيعى لـ تطويل الشعر بجنون وصفة هندية رشة واحدة قبل النوم يوقف التساقط ويقوي الشعر

وصفة حبة البركة لتطويل الشعر وتنعيمه والقضاء على الهيشان والتقصيف من أكثر الوصفات طلباً من جميع الفتيات والسيدات، لمعرفة طريقة تحضير الوصفة داخل المنزل، حيث تعانى كثير من الفتيات والسيدات الحوامل من تساقط الشعر الذى يسبب فى تكوين فراغات، ويصبح الشعر مجعد وهايش، لذا فإن وصفة حبة البركة السحرية من أفضل الوصفات الطبيعية التي تحل تلك المشكلة، ولا تجعلك تحتاجين إلى شراء كريمات مكلفة.

طريقة تحضير وصفة حبة البركة لتطويل الشعر

الشعر الطويل الكثيف الناعم اللامع كالشمس هو جمال كل فتاة، لذلك يبحثن دائما عن وصفات مضمونة تساعد على الوصول بالشعر إلى طول مناسب والقضاء على الفراغات والتجاعيد ومشاكل القشرة التى تظهر فى الشتاء، وتجعل فروة الرأس نظيفة وبصيلة الشعر كثيفة، فحبة البركة من البهارات الطبيعية المتواجدة عند محلات البهارات والتوابل وغير مكلفة تماماً، فهى رخيصة الثمن ويمكن شرائها وتحضير بها الوصفة التى تجعلك ملكة جمال داخل منزلك وتبهرين زوجك ومن حولك بجمال شعرك.

مكونات وصفة حبة البركة لتنعيم وتطويل الشعر

تطويل الشعر بجنون والحصول على شعر ناعم وكثيف حلم كل فتاة تسعى دائما فى البحث عن وصفات تجعلها تحقق هذا الحلم، وبأقل التكلفة لأن هناك من يستخدم الكيراتين ولكنه مكلف ويحتاج إلى مبالغ باهظة لشرائه كل مرة، لذا سنوضح لكم مكونات وصفة حبة البركة الرهيبة والسحرية فى تطويل وتنعيم الشعر.

ملعقتين كبيرتين من حبة البركة.

ملعقة صغيرة من الروز مارى.

ماء.

خطوات تحضير وصفة حبة البركة

كيراتين طبيعي داخل منزل دون أن تعلمى، فيمكن من خلال حبة البركة تحضير وصفة هندية تساعدك على منع تساقط الشعر وتقصفه وتوديع الفراغات، ويجعلك لا تحتاجين إلى شراء الكيراتين أو غيره من الكريمات التى تساعد على حل مشاكل الشعر، لذلك سنوضح لكم الخطوات خلال السطور التالية.