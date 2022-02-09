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عمر شويل - جدة من إن نهرده ما فيش اندومى من برة تأني... طريقة عمل الاندومى فى البيت بنفس طعم الاندومي الجاهز تحفة - ثقفني
طريقة عمل الاندومى فى البيت، أن الاندومي من أكثر الوجبات التي يقبل عليها العديد من الأفراد لطعمها الشهي ومذاقها الرائع، لكن تنتشر بخصوصه العديد من الأخبار والأقاويل التي تبرز خطورة تناوله من خلال المتاجر والأسواق المتداولة، لذلك نقدم لكم في مقالنا اليوم الطريقة الصحيحة لإعدادها داخل المنزل بسهولة.
طريقة عمل الاندومى فى البيت
يحب الكبار والصغار شراء الاندومى ونحن من خلال موقنا قدمنا لكم طرق مختلفة لتحضيره
مكونات عمل الاندومي
- 200 جرام نود لز
- رشه ملح
- رشه زعتر
- ملعقة صغيرة كرفس بودر
- وملعقة صغيرة ثوم مهروس
- ملعقة صغيرة بصل بودر
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا
- نصف ملعقة صغيرة شطه
- ملعقة صغيرة كاري
- مكعب مرق دجاج
- مكعب مرق خضار
- نصف ملعقة صغيرة بهارات لحم
طريقة تحضير عمل الاندومي
- يتم وضع أناء واسع على الناري وبه كمية من الماء وتركها حتي تصل حتى الغليان ثم نضع بها كمية من الزيت ثم نضع النودلز وتركها حتى تطهي جيدا.
- ثم يضاف باقي التوابل المذكورة في المكونات ومكعب المرق الدجاج والخضار والمزج جيدا حتي تختلط كل المكونات وتقدم ساخنة.
مكونات عمل الاندومي
- نود لز حسب الاحتياج
- ثمرة جزر مبشورة
- بصلة
- بقدونس
- كرفس
- توابل وملح وكاري وثوم بودر وشطه
- شوربة فراخ
- قطع فراخ
- خضروات متنوعة
طريقة تحضير الاندومي المنزلية
- يتم سلق النودلز نصف تسوية ثم تزيل منها الماء ونحفظها في الفريزر لحين الاستخدام
- وثم نضع الخضروات والتوابل في إناء واسع على نار هادئة مع شوربة الفراخ.
- ثم نخلطهم جيدا في الخلاط الكهربائي وبعد أن تهدي من الحرارة نحفظه في إناء معقم في الفريزر في شكل مكعبات لحين الاستخدام.
- عند الاستخدام نضيف مكعب من الخضروات والتوابل على كمية من النودلز ثم نوضع كمية من الماء الساخن على هذه الكمية وتقدم ساخنة.
طريقة عمل الاندومي الأصلي
مكونات عمل الاندومي الأصلي
- 1/2 كيلو مكرونة اسباجتي
- مكعب مرقة
- 2 ملعقة زيت نباتي
- 1/2 ملعقة صغيرة ثوم بودر
- نصف ملعقة صغيرة بصل بودر
- 1/2 ملعقة صغيرة شطه
- ملح وفلفل أسود
طريقة تحضير عمل الاندومي الأصلي
- في إناء واسع على النار يتم وضع الماء فيه مع وضع مكعب المرق والملح والفلفل والزيت ثم توضع المكرونة وتترك حتي تطهى جيدا.
- في إناء آخر على النار يتم وضع الزيت ومكعب المرق والملح والفلفل وباقي التوابل والمزج جيدا لفترة دقيقة
- وبعد أن تطهى المكرونة جيدا يتم وضع خليط التوابل عليها والمزج جيدا وتقدم ساخنة.
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