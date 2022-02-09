الكركم والحليب مشروب ذهبي للجسم فوائده بالجملة لحماية الجسم من الامراض والسموم

الكركم والحليب مشروب ذهبي للجسم فوائده بالجملة لحماية الجسم لا يُطلق على مشروب مشروب الكركم مع الحليب اسم المشروب الذهبي نسبة إلى لونه الذهبي فقط وإنما لأنه يمد الجسم بفوائد ذهبية مفيدة جدًا للجسم وتعمل على معالجته من الأمراض المتعددة، ولأن الحليب من المشروبات الطبيعية الصحية والمفيدة جدًا فإضافته إلى الكركم يعزز من فوائده وكما أن للحليب رائحة لا يفضلها الكثيرين ويعرضون عن تناوله بسبب رائحته ولذلك إضافته إلى مكون آخر يقلل من هذه الرائحة وسنقدم لكم الآن طريقة تحضيره وأهم الفوائد الصحية من تناوله.

أهم فوائد مشروب الكركم مع الحليب الصحية

يعتبر المشروب من أكثر المشروبات الغنية بكل أنواع الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم فالكركم كمكون منفصل يحتوي على أول أربعة أنواع فيتامينات وكذلك يمد الجسم بالكاروتينات المختلفة وغني بالفسفور والحديد والكالسيوم.

المشروب من المركبات الكيميائية التي تفيد الصحة حيث أنه غني بالأحماض الدهنية والزيوت الطبيعية.

مضاد للفيروسات والمكيروبات والسموم التي قد تصيب الجسم ويعمل على قتلها والتخلص منها.

يعمل المشروب على تحسين عملية الهضم ويحمي المعدة من مشكلة عسر الهضم واضطرابات الجهاز الهضمي.

يقوي العظام لأنه غني جدًا بالكالسيوم سواء الموجود في الحليب أو الموجود في الكركم والذي يحمي العظام ويقويها.

يحمي القلب ويقوي عضلته ويعزز عملية ضخ القلب للدم ويقي من انسداد الشرايين وتصلبها.

يحسن من حالتك المزاجية حيث أنه غني بمادة الكركمين التي ترخي أعصاب المخ وتقلل شعورك بالاكتئاب.

يخفض مستوى السكر في الدم فتناوله مفيد جدًا للأشخاص المصابة بداء السكري.

طريقة تحضير المشروب الذهبي

المكونات:-

نصف كوب كبير من الحليب الطازج بدون سكر.

ملعقة كبيرة من الكركم الأصفر.

زنجبيل مبشور.

قرفة مطحونة.

عسل أبيض.

فلفل أسود.

خطوات التحضير:-