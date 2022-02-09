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عمر شويل - جدة التخلص من الصداع في خمس دقائق بدون أدوية ، من أهم الأمور التي يرغب كثير من الأشخاص في معرفتها خاصة مع كثرة الأودية التي تزيد من الآثار الجانبية علي المدي البعيد وتناول المسكنات المستمر، لذلك في حالة أنك واحد ممن يعانون من الصداع سواء كان الصداع نصفي أو خلفي أو أمامي ، خاصة مع عدم وجود سبب معلوم ومرضي لتلك العارض.

التخلص من الصداع في خمس دقائق بدون أدوية

أما عن طريقة العلاج في خمس دقائق ما هو الا تعبير مجازي ليس الا، عن توضيح أن التماثل للشفاء بتلك الطرق سريع ومضمون دون التدخل بالأدوية التي تحث آثار جانبية ، حيث الصداع أو ألم الرأس سواء كان في أي منطقة من مناطق الرأس سواء خلفي أ أمامي أو نصفي، مع العلم أن ألم الصداع يمكن أن يصيب الأشخاص في جميع الأعمار.

كمادات باردة

الكمادات الباردة طريقة مثالية تضمن تخفيف الم الصداع بدون أدوية في خمس دقائق ، مما يثبت بكل فاعلية قدرة الكمادات الباردة علي تخفيف حدة ألم الصداع خاصة مع قلة تدفق الدم إلي الرأس، فيمكن وضع منشفة أو قطعة قماش قطنية في ميادة مثلجة أو بداخلة عدد من مكعبات الثلجعلي الرقبة أو منطقة الرأس خاصة من الخلف .

تمارين استرخاء العضلات

تمارين الاسترخاء تساعد في علاج الصداع ، خاصة مع تحريك الوجه وعضلات الفكين والرقبة في التدليك الهادئ لتلك المنطقة بحركة دائرية هادئة، تخفف من حدة التوتر وتشنج العضلات، مما يساعد في تخفيف الم الصداع نهائيا، ويمكن تنفيذ حركات الاستخاء عن طريق الضغط علي الوجة والرقبة بحركة دائرية هادئة من الأمام حتي خلف الرأس عدة مرات.

تدليك الإبهام والسبابة

من أكثر الأمور التي تم دراستها في الفترة الأخيرة والتي أثبتت فعاليتها في تخفيف والقضائ علي ألم الصداع هو تدليك المنطقة الواقعة ما بين إصبع الإبهام وإصبع السبابة من ظهر اليد والتي تعالج بصورة كبيرة في تخفيف ألم الصداع وألم الأسنان وكذلك ألم الظهر، كما أنها تساعد في تخفيف التشنجات المصاحبة لألم الرقبة، لذلك فلا ضرر من تجربتها في تخفيف ألم الصداع بجميع أنواعه.