وداعاً للسويت والليزر.. معجزة ملعقة فازلين لإزالة شعر العانة والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الحساسة

‏رغم انه ملعقة من فازلين هي أحد المكونات البترولية التي يتم الحصول عليها من باطن الأرض إلى أنها من المكونات التي ينصح بها العديد من أطباء الجلدية وذلك للعناية بالبشرة بشكل خاص و الحصول على العديد من الفوائد التي تحتاج إليها وذلك من خلال استخدام ملعقة فازلين واحدة تكون قادرا على حل العديد من المشاكل البشرة سواء أن كانت هذه المشاكل المتعلقة ‏بجفاف في البشرة أو التخلص من الشعر الزائد ‏أو بعض البقع الداكنة التي تظهر على البشر ويرغب الإنسان بالتتخلص منها لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة ‏يتم من خلال ها استخدام ملعقة فازلين حتى يتم التخلص من الشعر الزائد الذي يكون موجود الجسم

مكونات ازالة الشعر بالفازلين نهائيا

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع استخدام ملعقة فازلين تعمل على التخلص من الشعر الزائد الموجود في الجسم وهناك العديد من المكونات التي نحتاج إليها بالإضافة إلى ملعقة فازلين لأن هذه المكونات تعمل على تكوين عجينة لينة يمكن من خلالها تخلص من الشعر الزائد بشكل صحيح وفعال وهذه المكونات هي:

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ملعقة فازلين

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب او اللبن السائل

ملعقة من الكركم

ملعقة من الدقيق المطحون يمكن استخدام دقيق الأرز أو دقيق طحين أو دقيق الحمص او دقيقة سمسم

ازالة الشعر بالفازلين نهائيا

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها تخلص من الشعر الزائد الذي يكون موجود في الجسم وذلك باستخدام ملعقة فازلين واحدة وهذه الطريقة هي:

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