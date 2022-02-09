طريقة عمل لفائف أو رول الباذنجان باللحم المفروم بسهولة جدا

طريقة عمل لفائف أو رول الباذنجان باللحم المفروم حيث تعتبر رول الباذنجان باللحم المفروم من المأكولات الشهية واللذيذة للإعطاء القوة إلي جسم الإنسان وتعتبر وجبة سريعة التحضير وذو قيمة غذائية عالية ومن خلال ذلك المقال نتعرف علي المقادير المطلوبة وكيفية عمل لفائف الباذنجان باللحم.

طريقة عمل لفائف أو رول الباذنجان باللحم المفروم

قبل عمل لفائف الباذنجان يتم توافر المقادير والمكونات التالية:



واحد كيلو جرام لحم مفروم.

معلقة فلفل.

بصلة مفروم.

معلقة ملح.

باذنجان شرائح طولية.

معجون طماطم.

ثمرتين طماطم مطحونة بالكبة.

معلقة بهارات.

رشه دبس رومان.

طريقة عمل لفائف الباذنجان باللحم المفروم

يتم فرم البصل والفلفل ويشوح في الزيت علي النار حتي يذبل، ونذكركم برابط عمل الفشار الجميل.

بعدها نعمل بإضافة الفلفل الأسود مع البهارات، مع التقليب ثم نضع اللحم المفروم مع الملح. نقوم بتركها على نار هادئة حتى التطيب. علينا بقلي الباذنجان في الزيت في المقلة، ثم بعدها يتم اخذ شريحة ونضيف فيها اللحم المفروم وبعدها تلف رول. يتم رصها في صينية حتى إضافة كل الكمية. نقوم بإحضار قدر علي النار ونضيف الطماطم المطحونة مع الصلصة ودبس الرمان ونسبة من الماء حتى يتم التسبيك ثم تصب على رول الباذنجان، واليكم جميع طرق عمل الباشميل.

يتم إدخاله الفرن حتى يحمر علي نار هادئة وقت قليل ثم يقدم ويزين برشة زيت زيتون.

طريقة عمل رول الباذنجان باللحم المفروم والبشاميل والجبنة

علينا بتوفير المقادير المطلوبة لطهي صينية لفائف أو رول باذنجان باللحم المفروم والبشاميل حيث جاءت المقادير كالتالي:



بهارات.

رشة فلفل اسود.

معلقة صغيرة ملح.

بصلة مبشورة.

ثلاث ثمرات باذنجان شرائح.

كيلو لحم مفروم.

مكونات البشاميل.

ملح وفلفل.

شوية جوز الطيب.

كوبين جبنة شيدر وموزيلار.

معلقتين سمن.

ثلاث أكواب لبن.

معلقتين دقيق.

مقادير الصلصة.

ثمرتين طماطم كبيرة.

فصين ثوم مفروم.

معلقة زبدة.

رشه ملح وفلفل اسود.

كوب طازج من الريحان.

طريقة العمل لتجهيز وأعداد رول الباذنجان باللحم المفروم والبشاميل والجبن

أولا نعمل اللحم المفروم كفتة.

يتم خلط اللحم المفروم مع البصل المبشور والبهارات والفلفل والملح. نعمل اللحم كفتة أصابع نرصها في صينية وتدخل الفرن، واليكم رابط طريقة عمل البابا غنوج. القيام بعمل الصلصة الحمراء. يتم وضع الزبدة، الثوم المفروم وصلصة الطماطم والملح والفلفل و الماء وتترك حتي تتسبك، ثم نضيف الريحان المفروم عليها. لعمل البشاميل نقوم بوضع الزبدة مع الدقيق في مقلي على النار حتى ليتم الخلط، ,إليكم رابط عمل اللحمة بالسمسم. بعدها ونضيف اللبن مع التقليب على النار حتى يصبح المكون سميك مع وضع جوزة الطيب والملح والفلفل. نضع الصلصة في صينية بالفرن. يتم حشو أصابع الكفتة المشوية بشرائح الباذنجان ويتم الرص في الصينية. بعدها نصب البشاميل على الصينية والجبنة الموزيلار والشيدر. يتم ادخل الصينية الفرن حتى تسيح الجبنة، ,إليكم رابط عمل الشكشوكة.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل لفائف أو رول الباذنجان باللحم المفروم بسهولة جدا.