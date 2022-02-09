“طاجن حلو جداً” طريقة عمل الأرز المعمر الحلو في المنزل وكيفية تحمير الوش زي بتوع زمان

الأرز المعمر الحلو، يعتبر من أهم الأكلات التي تقدم في الريف المصري، كما أنه من الأطباق الشهيرة بخيراته الكثيرة، حيث يتكون من القشطة الفلاحي، والسمن البلدي، لذلك يحبه الكثير في الدول العربية المختلفة، وتقوم السيدات بتحضيره بواسطة الدجاج، واللحم، كما يمكن تحضيره بدون لحوم، ويقدم حلو وحادق.

طريقة عمل الأرز المعمر الحلو

يمكن تحضير الأرز المعمر بأكثر من طريقة، ولكن كل الطرق تعطي نتيجة ممتازة، وطعم شهي.

المكونات:

كوب من الأرز.

كيلو ونصف من اللبن كامل الدسم.

سكر.

قشطه فلاحي.

سمن بلدي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير:

قومي بغسل كوب الأرز جيدًا، وتصفيته من الماء.

قومي بنقع الأرز في كوب من اللبن لمدة ساعة.

أضيفي كمية اللبن كاملة إلى الأرز، وقومي بوضعة في طاجن.

يتم وضع الطاجن في الفرن، ولكن يجب تقليب الأرز كل خمس دقائق، لكي لا يلتصق في الطاجن.

عند غليان اللبن مع الأرز، قومي بوضع القشطة والسكر حسب الرغبة والفانليا، وقلبي جيدًا.

عند اقتراب نضج الأرز المعمر، قومي بوضع السمن البلدي، وتأكدي من وصول السمن للطاجن بأكمله.

أتركي الطاجن حتى ينضج جيدًا، ثم قومي بإخراجه وتقديمة.

يمكنك وضع القشطة على وجه الأرز قبل أن يتحمر، للحصول على طعم أشهى.

الأرز المعمر بالدجاج

يمكنك تحضير الأرز المعمر باستخدام مرقة الدجاج، أو بوضع قطع الدجاج بداخلة، لكي تصبح وجبة متكاملة ولذيذة.

المكونات:

كوب من الأرز المغسول.

بصلة.

ملعقة من الملح.

فلفل أسود.

٢ كوب من اللبن.

كوب من مرقة الدجاج.

طريقة التحضير:

قومي بفرم البصل، وفركه باستخدام الملح والفلفل الأسود.

أضيفي قطع الدجاج على البصل، وبعد ذلك كوب الأرز.

قومي بوضع المرقة، واللبن، فوق الأرز في إناء.

قومي بوضع الإناء في الفرن على درجة حرارة متوسطة.

أتركي الأرز المعمر داخل الفرن حتى ينضج جيدًا، ويتحمر الوجه.

قومي بتقديم الأرز المعمر بالدجاج ساجن.

تكات عمل الأرز المعمر بأفضل طعم