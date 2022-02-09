نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة نشا اعملي أقوي مزيل عرق طبيعي في البيت يدوم 24 ساعة ويزيل سواد الابطين نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة بملعقة نشا عمل مزيل عرق طبيعي نتعرف على تركيبته الطبيعية والتي تساعد في إزالة أي روائح تعرق وتقلل من إفراز العرق، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن مكونات تحضير مزيل العرق بكل سهولة في البيت ومكونات التحضير كلها طبيعية ولا داعي في تلك التركيبة إلى استعمال أي مكونات كيميائية قد تعمل على انسداد المسام، وفيما يأتي توضيح لمكونات الوصفة الأساسية، وطريقة تحضيرها المثالية، وكيفية تطبيقها على الجلد مع بيان أهم فوائدها.

بملعقة نشا عمل مزيل عرق طبيعي

ملعقة نشا تكفي لعمل مزيل عرق طبيعي من أفضل الخلطات الطبيعية والتي من الممكن أن تساعد في تعطير الجسم وإزالة أي روائح للعرق هذا فضلا عن تأثير تلك الخلطة الطبيعية المبيض للبشرة والتي تعمل على إزالة أي بقع داكنة بمنطقة الإبطين، ومن أهم مقادير الوصفة الطبيعية المزيلة للعرق ما يلي:

مكونات لتحضير وصفة مزيل العرق

من الممكن أن تستخدمي مكونات طبيعية متاحة في المنزل، ومن السهل مزجها للحصول على أفضل تركيبة طبيعية تعمل كمزيل عرق طبيعي مميز، وفيما يأتي المكونات الأساسية لمزيل العرق الطبيعي:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

ملعقتان من ماء الورد.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من المسك.

ملعقة من زيت الياسمين.

ملعقة صغيرة من الشبة.

طريقة التحضير لوصفة مزيل العرق الطبيعي

من الممكن أن تقومي بالتحضير السريع لتلك التركيبة الطبيعية متعددة الفوائد وهذا من خلال اتباع خطوات بسيطة تحضيرية من أهمها ما يلي ذكره في النقاط القادمة: