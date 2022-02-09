في دقيقتين.. تنظيف الكرشة بدون حك بمكون ميخطرش علي بالك يجعلها ناصعة البياض بدون تعب

كرشة من منتجات اللحوم التي تستغرق وقتا طويلا ‏ولكن هذا بسبب أنها تحتاج إلى تنظيف عميق كما أنها أيضا تحتاج إلى وقت طويل حتى تنضج ومن خلال هذا المقال سنتحدث بالتحديد ‏عن طريقة تنظيف الكرشة بشكل عميق حتى تكون جاهزة لتناولها ‏فعند شراء الكرشة او إخراجها من احد الحيوانات ‏فإنها تكون تحتوي على ‏كمية كبيرة من الفيروسات والجراثيم التي تكون موجودة فيها وبعض الأجسام التي تكون عالقة بها أيضا ولا بد من التخلص من كل هذا لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة تنظيف الكرشة بشكل صحيح.

مكونات طريقة تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ

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اثناء تنظيف الكرشة بشكل عميق ‏نحتاج إلى بعض المكونات المساعدة التي تساعد على التخلص من الأشياء العالقة بها ولابد أن تكون هذه المكونات طبيعية حتى لا تؤثر على الطعم الخاص بها لذلك لا يمكن استخدام ‏مسحوق تنظيف لكن من خلال هذه ‏الفقرة سنتحدث عن بعض المكونات التي يمكن استخدامها أثناء تنظيف الكرشة وهذه المكونات هي:

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وعاء كبير

ماء مغلي

ملعقة بيكربونات الصوديوم

ملعقة من الملح

ملعقة من عصير الليمون

ملعقة من الخل

السكين

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‏ يمكن زيادة المكونات إذا احتجنا لذلك.

طريقة تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات تنظيف الكرشة وهذه الخطوات هي:

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