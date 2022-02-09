بكيلو لبن فقط أعملي 2 كيلو سمنة بلدي في الخلاط بطعم أحلي من الجاهزة مش هتشتريها من برة تاني

طريقة عمل السمنه البلدي بكوب حليب من أهم ما تبحث عن خطواتها ربة المنزل، حيث تعتبر الطريقة التي من خلالها من الممكن أن تقوم ربة البيت بإعداد مكون السمن البلدي الطبيعي في المنزل بسيطة جدا وبكمية قليلة من مكون الحليب كامل الدسم من الممكن أن يتم تحضير السمن البلدي من خلال أقل المكونات مع الحليب والتي تعطي أفضل المشتقات من المواد الدهنية بالطعم المميز وتكوين السمن البلدي بمذاقه الفريد، والطبيعي الأفضل كثيرا من أنواع السمن الصناعي الضار بالصحة، والمحتوي على الدهون المهدرجة الضارة بالصحة، وفيما يأتي مكونات لعمل السمن البلدي، وطريقة لتحضير المثالية.

طريقة عمل السمنه البلدي بكوب حليب

طريقة لعمل السمنة البلدي بكوب من الحليب نتعرف عليها عبر تلك الفقرة، حيث تتساءل ربات البيوت عن أهم خطوات عملها في البيت بطريقة سهلة تغني عن استعمال أي مكونات دهنية لأنواع السمن الصناعي عالي الهدرجة والضار بصحة الإنسان، وفيما يأتي عرضا مفصلا عن أهم مكونات عمل السمن الطبيعي في البيت وبأقل الإمكانات.

مكونات عمل السمن البلدي

أفضل المكونات التي من الممكن استخراج السمن الفلاحي البلدي منها هي تلك الطريقة المقبلة، والمكونات تكون كما يلي:

كوب من الحليب كامل الدسم.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

رشة من الملح.

برطمان محكم الغلق.

وعاء مناسب.

طريقة تحضير السمن البلدي

من أهم الخطوات المتبعة للحصول على السمن البلدي ما يلي: