سواد 20 سنة هيختفي.. اخلطي الزبادي مع القهوة للتخلص من سواد الجسم والاماكن الغامقة في 5 دقائق

سواد 20 سنة هيختفي.. اخلطي الزبادي مع القهوة للتخلص من سواد الجسم يمكن للسيدات بسهولة التخلص من الاسمرار الموجود في الجسم بطريقة احترافية من خلال خلط مجموعة من المكونات مع بعضها البعض ووضعها على الجسم للحصول على نتيجة مرضية وبشرة خالية من الاسمرار الموجود فيها، وهذا لأن الاسمرار من الأمور التي تزعج السيدات بقدر كبير، فمن الممكن استخدام البطاطس في تفتيح الجسم والحصول على بشرة ناعمة وخالية من الحبوب التي تظهر فيها وبالأخص الأماكن الحساسة التي لا تتعرض إلى الهواء فهي أكثر عرضة إلى الاسمرار، ويكون الحل الأوفر والأمثل هو عمل الماسكات الطبيعية الخالية من أي مواد ضارة على الجسم,

اخلطي الزبادي مع القهوة للتخلص من سواد الجسم

من الممكن استغلال القهوة والزبادي الموجودة في المنزل من أجل تبييض الجسم والتخلص نهائيا من الأماكن الداكنة التي تتواجد فيها، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم وضع ملعقة من القهوة مع ملعقة من الزبادي مع ملعقة من العسل ويتم خلط المكونات جيدا.

ومن ثم يتم تنظيف البشرة ووضع هذا الخليط عليها ويترك لمدة ربع ساعة على البشرة.

ومن ثم يتم تدليك البشرة به لمدة دقيقتين على الأقل ويتم شطف الوجه بالماء الفاتر.

يجب أن يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع على الأقل للحصول على بشرة نقية ونضرة وخالية من الاسمرار.

ماسك القهوة للرقبة والوجه

من الممكن تحضير ماسك طبيعي لتوحيد لون الرقبة والوجه والتخلص من الأماكن الداكنة والبقع السمراء الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الضارة أو كثرة استخدام المكياج، وهذا من خلال اتباع الوصفات التالية:

يتم إضافة كمية من القهوة مع كوب حليب ومن ثم تقلب المكونات جيدا وتوضع على الوجه والرقبة,

يتم إضافة هذا الخليط وتركه لمدة نصف ساعة على الأقل وبعدها يتم فركه وغسل البشرة بالماء.

فهذه الوصفة فعالة في القضاء على البقع الداكنة التي تتواجد فيها ويعمل على شد البشرة ومنحها اللون الفاتح والتخلص من اللون الغامق.

فقد تتمكن من الحصول على بشرة متوهجة وخالية من الشوائب التي تتواجد فيها بسهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات السابقة والاستمرار على الوصفة مرتين في الأسبوع

ما هي فوائد البن للوجه؟

للقهوة العديد من الفوائد التي تستفيدها البشرة عن طريق الخلطات الطبيعية، ومن تلك الفوائد: