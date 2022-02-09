طريقة تحضير بسكويت الشوفان بالتمر مقرمش ولذيذ وخفيف

يعتبر بسكويت الشوفان والتمر من أكثر الحلويات السهلة التي تتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير فيقدم الشوفان الكثير من الفوائد إلى الجسم كما أنه لا يحتاج وقت في التحضير على الإطلاق ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير بسكويت الشوفان بالتمر في المنزل.

تحضير بسكويت الشوفان بالتمر في المنزل

يتم تحضير بسكويت الشوفان بالتمر بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتلك المقادير هي ما سوف يذكر في السطور التالية.

مكونات بسكويت الشوفان بالتمر

كأس من الطحين الأبيض المنخول. كأس من الشوفان بالقشر. كأس من السكر البني. كأس من الزبدة الطرية. نصف ملعقة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الملح. كأس من اللوز المقطع.

مقادير الحشوة

كأس من التمر المعجون بالزبدة. نصف كأس من الحليب.

خطوات تحضير بسكويت الشوفان بالتمر

يتم تحضير بسكويت الشوفان بالتمر بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات تكمن في التالي.

طريقة تحضير بسكويت الشوفان بالتمر

يتم الحصول على إناء ويتم خلط فيه الطحين مع الشوفان والملح والسكر ثم يتم عجنه باستخدام الزبدة أو الزيت. يتم إضافة البيكنج بودر ثم الاستمرار في العجن. يتم تقسيم العجينة إلى قسمين الأول ويتم وضع في قاع الصينية ويفرد ثم يتم دهنه بالتمر مع نصف كأس من اللوز المحمص. يتم فرد الكمية الباقية من العجينة فوق التمر واللوز. بعد ذلك يتم وضع اللوز الغير محمص على الوجه. يتم تركها في الفرن لفترة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع. بعد ذلك يتم تحميرها وتركها لحين أن تبرد بصورة نهائية.

طريقة تحضير بسكويت الشوفان السادة للدايت

وكما قدمنا لحضراتكم طريقة تحضير بسكويت الشوفان بالتمر سوف نقدم لحضرتكم أيضاً طريقة عمل يسكويت الشوفان السادة للدايت.

مقادير بسكويت الشوفان للدايت

بيضة دجاج. كأس من الشوفان. نصف كأس من الدقيق. ربع كأس من السكر. ربع كأس من الزيت. كيس من الفانيليا. كيس من البيكنج بودر.

طريقة تحضير بسكويت الشوفان السادة للرجيم

القيام بتشغيل الفرن وتركه ليسخن على درجة حرارة متوسطة. الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من الدقيق والبيكنج بودر والسكر والفانيليا. بعد ما يتم تقليب المقادير الجافة يتم إضافة البيض والزيت ويتم الاستمرار في العجن. القيام بدهن قالب البسكويت بكمية من الزيت. يتم تشكيل البسكويت باستخدام الملعقة ثم يتم وضعها على مسافات متباعدة. يتم وضع القالب في الفرن لمدة عشرة دقائق وينضج ثم يقدم وبالهناء عليكم.

مقادير بسكويت الشوفان المقرمش

كأسان ونصف الكأس من الشوفان. كأس ونصف الكأس من الدقيق. كأس إلا ربع من السكر الأبيض. ربع كأس من الحليب السائل. بيضة دجاج واحدة. ثلاثة ملاعق كبيرة من العسل. كأس من الزبيب. نصف كأس من الزيت النباتي. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع كأس من الفستق السوداني.

طريقة تحضير بسكويت الشوفان المقرمش