بديل الكيراتين والبروتين.. أقوي وصفه لفرد الشعر حرير انسيابي بطريقة طبيبعة بدون مواد كيماوية وصفة رهيبة

بديل الكيراتين والبروتين.. أقوي وصفه لفرد الشعر حرير انسيابي تبحث السيدات عن شغر صحي ملئ بالنعومة والحيوية والنشاط وخالي من مشكلة التقصف التي قد يعاني منها الكثير من الشعيرات نتيجة قلة التغذية، ولهذا فقد نتعرف على طريقة تحضير الكيراتين الطبيعي من خلال مجموعة من الخطوات الطبيعية التي تساعد في جعل الشعر صحي وخالي من العيوب والمشاكل التي يعاني منها، ومن هذه الوصفات الطبيعية وصفة البيض لتقوية الشعر من الجذور وحتى الأطراف بدلا من أن يتم استخدام أي نوع آخر من أنواع الكيراتين الصناعي التي تؤثر على الشعر وعلى الفروة بشكل واضح.

وصفة حليب اللوز كيراتين طبيعي للشعر

وصفة حليب اللوز واحدة من الوصفات الطبيعية التي تقوي الشعر وتحميه من التساقط التي يعاني منها، وهذا بالإضافة إلى قوته من الجذور وحتى الأطراف وتساعده في التخلص من مشكلة التقصف بشكل سريع، وهذا من خلال تحضير الوصفة التالية:

أولا يتم خلط ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من حليب اللوز

ثمرة من الموز.

ضمرة واحدة من الأفوكادو.

طريقة تحضير هذه الوصفة:

يتم خلط المكونات مع بعضها البعض ومن ثم تحضير الأفوكادو والموز وهرسهم جيدا بالشوكة.

ومن ثم يتم وضع المكونات السائلة مع هذا الخليط وتقلب المكونات جيدا حتى تتماسك تماما.

ومن ثم يتم توزيع هذا الخليط على الفروة من الجذور وحتى الأطراف.

ويتم تمشيط الشعر جيدا ويترك على الشعر لمدة نصف ساعة على الأقل.

وبعدها يتم غسله بالشامبو جيدا حتى يتم القضاء على بقايا الماسك.

ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية

وصفة زيت الزيتون لتقوية الشعر

من اجل تحضير كيراتين طبيعي يجب اتباع هذه الخطوات البسيطة من أجل تقوية الشعر تماما وحمايته من القصور والمشاكل التي يعاني منها، وهذه الوصفة تتكون من: