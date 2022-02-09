في دقيقتين.. تقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 20 كيلو هتقشريهم في دقائق

الثوم أحد المكونات الطبيعية التي لا يمكن الاستغناء عنها أثناء إعداد الطعام وهي تعد من المكونات الرئيسية لأي وجبة يتم اعدادها في المنزل وذلك لانه يعطي للوجبات رائحة مميزة ويتم استخدام الثوم والبصل ‏كأحد المكونات الرئيسية في إعداد الطعام ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقها يتم من خلالها تقشير الثوم بشكل سريع حتى يتم إعداد الثوم بشكل سريع أثناء إعداد الاصناف الطعام المختلفة ‏وذلك لأن ثم عادة يستغرق وقتا طويلا عندما يتم التخلص من قشر الثوم باستخدام الطريقة التقليدية التي يتم من خلالها إزالة القشور بشكل بطيء ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن العديد من الطرق التي يتم من خلالها تقشير الثوم بشكل سريع.

‏طريقة تقشير الثوم باستخدام الماء الساخن

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات طريقة التخلص من قشور الثوم باستخدام الماء المغلي وهذه طريقة سريعة وفعالة وخطوات الطريقة هي:

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نضع القدر على النار يحتوي على الماء حتى يغلي جيدا.

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‏ بعد ذلك نحضر بعض جذور الثوم من الأفضل أن يتم استخدام كمية كبيرة من الثوم حتى يتم تخزينها بعد إجراء هذه الطريقة.

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‏ نقوم بإزالة رؤوس الثوم بعد ذلك نضع فصوص الثوم داخل الماء المغلي.

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‏ نترك فصوص الثوم داخل الماء المغلي لمدة 5 دقائق تقريبا بعد ذلك نخرجها نلاحظ أن الأوراق أصبحت جافة تماما ومن السهل التخلص منها.

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طريقة التخلص من قشور الثوم باستخدام ‏أشعة الشمس

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة التخلص من قشور الثوم بشكل سريع باستخدام الشمس:

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