نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو دقيق اعملي 30 قطعة من الكرواسون المورق الهش في المقال التالي
عمر شويل - جدة بكيلو دقيق اعملي 30 قطعة من الكرواسون المورق الهش - ثقفني
الكرواسون يعد من أكثر المعجنات الأساسية التي يعشقها معظمنا، لأنها رائعة للغاية من حيث الرائحة والمذاق، ويمكن تحضير الكرواسون بحشو حلو وحار، مما يجعل الإقبال عليه بشكل كبير، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل كرواسون فاطمة أبو حاتي.
طريقة عمل الكرواسون المورق الهش
المقادير
- خمس أكواب كبيرة من الدقيق.
- كوب كبير من الزبادي.
- ٧٥ جرام من زيت الذرة.
- كأس كبير من الماء الفاتر.
- ١٢ ملعقة صغيرة من الحليب المجفف.
- 6 ملاعق صغيرة من الخميرة.
- ست ملاعق صغيرة من الخل.
- ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- خمسون جرام من السكر.
- ١٢٠ جرام من الزبدة.
- كوب كبير من المربى للحشو.
مقادير تلميع الوجه
- نصف ملعقة كبيرة قهوة.
- ٧ جرام من السكر.
- أربع ملاعق صغيرة حليب مجفف.
- ٦٠ مل من الماء.
خطوات تحضير تلميع الوجه
- امزجي القهوة مع الماء، والحليب جيدا، ثم ضيفي إليهم الماء بشكل تدريجي، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض حتى يتكون خليط متجانس.
- اسكبي خليط القهوة في وعاء وضعيه جانبا، حتى يصبح جاهز للاستخدام.
طريقة التحضير
- اسكبي الدقيق في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليه جميع المكونات الجافة، ثم امزجيهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ضيفي الخل، والزبادي وزيت الذرة إلى خليط الدقيق، واسكبي فوقهم الخميرة والماء، وباقي المكونات، ثم اخلطيهم لمدة كافية حتى تتكون لديك عجينة لينة.
- ضعي العجينة في وعاء، ثم قومي بتغطيتها، ثم اتركيها جانبا لمدة كافية حتى تتخمر.
- قسمي العجينة إلى عدة كرات صغيرة الحجم، ثم افردي كرات العجين على منضدة نظيفة بواسطة النشابة.
- قومي برص العجين فوق بعضه البعض، ولكن يجب وضع زبدة بين كل طبقات العجين، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ٦٠ دقيقة.
- افردي العجين مرة أخرى بالنشابة، ثم قومي بتقطعها إلى مثلثات، ثم وزعي فوقها المربى بالتساوي، ثم قومي بلف الكرواسون.
- وزعي خليط تلميع الوجه على عجين الكرواسون، ثم ضعيه في صينية داخل الفرن حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي.
- قدمي كرواسون فاطمة أبو حاتي مع المشروبات الساخنة، حتى تنالي إعجاب عائلتك.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ