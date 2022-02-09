بكيلو دقيق اعملي 30 قطعة من الكرواسون المورق الهش

الكرواسون يعد من أكثر المعجنات الأساسية التي يعشقها معظمنا، لأنها رائعة للغاية من حيث الرائحة والمذاق، ويمكن تحضير الكرواسون بحشو حلو وحار، مما يجعل الإقبال عليه بشكل كبير، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل كرواسون فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل الكرواسون المورق الهش

المقادير

خمس أكواب كبيرة من الدقيق.

كوب كبير من الزبادي.

٧٥ جرام من زيت الذرة.

كأس كبير من الماء الفاتر.

١٢ ملعقة صغيرة من الحليب المجفف.

6 ملاعق صغيرة من الخميرة.

ست ملاعق صغيرة من الخل.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

خمسون جرام من السكر.

١٢٠ جرام من الزبدة.

كوب كبير من المربى للحشو.

مقادير تلميع الوجه

نصف ملعقة كبيرة قهوة.

٧ جرام من السكر.

أربع ملاعق صغيرة حليب مجفف.

٦٠ مل من الماء.

خطوات تحضير تلميع الوجه

امزجي القهوة مع الماء، والحليب جيدا، ثم ضيفي إليهم الماء بشكل تدريجي، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي خليط القهوة في وعاء وضعيه جانبا، حتى يصبح جاهز للاستخدام.

طريقة التحضير