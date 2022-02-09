ضعي الصابون علي الخيار ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان مش هتخطر على بالك

وضع الصابون على الخيار ولن تصدقي النتيجة ،الخير واحد الخضروات التي تحتوي على بعض العناصر الغذائية المفيدة للبشرة وعندما يتم استخدام الخيار مع البشرة أين نحصل على العديد من النتائج السحريه ‏لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن أحد النتائج التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام الخيار على البشرة ‏مع أحد المكونات الفعالة الأخرى حتى نحصل على خليط يساعد على التخلص من الهلات سوداء التي بعاني منها الوجه ‏والتخلص من آثار الحروق التي تنتج عن أشعة الشمس مع بعض البقع الداكنة الأخرى التي تظهر بسبب العديد من العوامل الأخرى من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد خليط الصابون والخيار ‏حتى نحصل على نتيجة فعاله و المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الخليط.

وضع الصابون على الخيار ولن تصدقي النتيجة

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خليط الخيار والصابون ‏حتى نحصل على نتيجة فعاله على البشرة وهذا الخليط تساعد على التخلص من البقع الداكنة والعديد من الآثار الأخرى التي تظهر على البشرة ‏من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خريطة التخلص من البقع الداكنة باستخدام الصابون والخيار ‏هذه المكونات هي:

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شرائح من الخيار

صابون مبشور

ملعقة من زيت جوز الهند او أي زيت عطري آخر يمكن استخدامه أيضا

وضع الصابون على الخيار ولن تصدقي النتيجة

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد خليط الصابون والخيار والفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال هذا الخليط:

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