تعرفي بنفسك على طريقة تدميس الفول باللون الكهرماني في المنزل أحلى من الجاهز وأضمن

تدميس الفول في المنزل له فوائد كثيرة وأهمها النظافة وعدم إضافة أي مواد غير صحية عليه، ويعتبر الفول من الوجبات الشعبية المنتشرة كثيرا في كل البلدان، كما أنه وجبة إفطار أساسية وغير أنه دائما يكون طبق أساسي في سحور رمضان، ويقبل على تناوله الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار لذلك تسعى الأمهات دائما لعمله في المنزل، ولذلك قررنا من خلال هذا المقال أن نقدم لكم طريقة عمله في المنزل بكل سهولة ويسر بالمكونات والخطوات اللازمة للحصول على طبق فول لذيذ وشهي.

طريقة تدميس الفول

من خلال المكونات التالية نكون جهزنا لتدميس الفول في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل مكان، والمكونات كالآتي:

نصف كيلو من الفول.

كوب من عدس أصفر.

ملعقة صغيرة من الكركم.

واحدة من ثمرة الطماطم.

نصف كوب من الفول المطحون.

بصلة صغيرة الحجم ومبشورة.

ثلاث فصوص ثوم مهروسة.

طريقة التحضير

لعمل الفول المدمس في المنزل يرجى إتباع الخطوات التالية اللازمة لعمله في المنزل بسهولة، وهذا يغنيك عن شراؤه من خارج المنزل؛ حيث أن طريقة عمله بسيطة جداً ولا تكلفك الكثير، وهذه الطريقة تضمن لك السلامة لك ولأسرتك، كما أنه يحتوي على عناصر

غذائية كبيرة لما يحتويه من إضافات والخطوات تتمثل في التالي:

يتم تنقية الفول جيدا لضمان خلوه من الشوائب.

يغسل الفول جيدا تحت الماء الجاري إلى أن تصل الماء للنظافة والشفافية، ثم ينقع في الماء لمدة تصل إلى خمس ساعات.

يصفى الفول من الماء جيدا بواسطة مصفاة ثم يشطف تحت الماء الجاري.

نضع الفول في وعاء آخر عميق وكبير.

ثم نضع الكركم والعدس والبصل والثوم والطماطم على الفول.

نتركه على النار لمدة أربعة ساعات حتى ينضج تماما.

يرفع من على النار بعد النضج ويترك ليبرد.

يمكنك حفظ الفول في أكياس من البلاستيك في الثلاجة.

من أهم فوائد الفول