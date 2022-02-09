طريقة دجاج مشوي بالفرن مع البطاطس بأسهل طريقة والوصفة سرية

طريقة دجاج مشوي في الفرن مع البطاطس حيث يعد غداء أو عشاء شهي لجميع أفراد الأسرة. حيث اتضح أن كلاهما لحم طري وطبق جانبي مغذي مع صوص. يتم تحضير الطبق في الفرن، ولتسريع عملية الطهي وحتى التحميص، يُنصح باستخدام غلاف الفويل. حتى يصبح لحم الدواجن طري ذو قشرة مقرمشة.

طريقة دجاج مشوي

البطاطس تجعل الطبق أكثر لذاذه. لذا يمكن أن تكون وصفة الدجاج في الفرن مفيدة أيضًا لطاولة الأعياد. وعملية طهي الدجاج ليست صعبة على الإطلاق. بضع خطوات فقط، وساعة ونصف من الانتظار ، والطبق الرائع جاهز وسيدمنه كل من سيتذوقه من يدك.

تتبيلة الدجاج المشوي

دجاجة تزن 2-2.5 كجم.

1 بصلة كبيرة.

1 كغم من البطاطس.

150 غرام كريمة حامضة أو مايونيز.

1 ملعقة كبيرة بدون تل من الفلفل الحلو المطحون.

1 ملعقة صغيرة كاري

ملح للتذوق.

فلفل أسود مطحون حسب الرغبة.

دجاج بالفرن مع بطاطس

نمزج المايونيز والفلفل الحلو والكاري والملح (قليلاً) والفلفل الأسود المطحون في وعاء.

مايونيز ، بابريكا ، كاري ، ملح (قليل) ، فلفل تخلط جميع مكونات جيداً.

ثم يُغلف الدجاج بالخليط من جميع الجهات ويترك لينقع لمدة 20 دقيقة.

غلفي الدجاج واتركيه لمدة 20 دقيقة

في غضون ذلك، قطعي البطاطس.

بطاطس مقطعة كبيرة

تُمزج شرائح البطاطس مع الصلصة المتبقية في الوعاء.

تخلط مع الباقي ثم نقطع البصل إلى حلقات نصف كبيرة ليبقى طريًا مثل البطاطس.

يقطع البصل بشكل خشن

نضع البصل في غلاف الخبز وننقله إلى صينية الخبز.

بعد ذلك، نرسل البطاطس إلى الغلاف.

درجة تسوية الدجاج

نربط الكيس بمشبك، ونرسل ورقة الخبز إلى فرن ساخن ونخبز على حرارة 200 درجة لمدة ساعة واحدة – ساعة و 20 دقيقة، حسب حجم. يستغرق تحميص دجاجة كاملة في الفرن وقتًا أطول من الأجزاء. لكن النتيجة النهائية تستحق الانتظار. تُخبز على حرارة 200 درجة ساعة – 1 ساعة و 20 دقيقة، حسب حجم الدجاج ثم نخلع الاجنحة. تحول الدجاج إلى مقرمش وبني. خرجت البطاطا طرية ومغطاة بالصلصة.