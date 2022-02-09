وصفة سمك بطريقة سهلة وشهية وجديدة وصحية وبمذاق روعة ومميز

وصفة سمك ، من ألذ وأشهى الوجبات والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، ولا تخلو من مائدة، ولا سيما في المناسبات والعزائم، كما يعد السمك غني بالبروتين وأوميجا 3، لذلك فإنه يساعد على التركيز، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة هامة لصحة الإنسان، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ والرائع والشهي الذي لا مثيل له، وكذلك طريقة تحضيرها سهلة جداً أيضاً، وتتعدد أنواع السمك فمنه المقلي والمشوي، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم لما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة صينية الدجاج بالبطاطس والجبن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفة سمك بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وصفة سمك

تتكون وصفة سمك من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

سمك سالمون مخلي منه الجلد ومقطع قطع صغيرة (الكمية حسب الرغبة).

ملح.

فلفل أسود.

مكرونة اسباجيتي (الكمية حسب الرغبة).

ثوم مفروم ناعم.

حبات طماطم كرز مقطعة نصفين.

شطة.

زيت الزيتون.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من النعناع.

القليل من الجبنة البارميزان المبشورة.

بهارات سمك.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على وصفة سمك بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: