طريقة عمل كيكة الجلاش بأسهل المكونات في البيت والطعم مميز

تعد الكيكة من الحلويات اللذيذة ذات الشعبية الكبيرة حيث إنه لا يخلو بيت منها فأغلب الأمهات وربات البيوت تحرص بشكل دائم على صنع الكيك لأسرهنَّ، وعلى الرغم من تعدد أنواعها إلا أن هناك البعض من لا يستطيع تحقيق النجاح في عملها لأي سبب كان وهذا ما يحزن الكثير من الأمهات، فيبحثن بصفة مستمرة عن أسباب نجاح الكيك وأسباب فشلها، ولكن كيك الجلاش من أسهل أنواع الكيك كما أن نجاحها مضمون بنسبة كبيرة جدًا ومكوناتها بسيطة جدًا ولها مذاق رائع وجميل يناسب جميع أذواق محبي الحلويات، ويمكن تقديمها في كل الأوقات وفي جميع المناسبات وهي تعد شكل آخر للكيك وبطريقة مختلفة تمامًا عن الكيك المعتاد، ومن خلال ذلك المقال سوف نشرح لكم طريقة عملها بمكونات مضبوطة جدًا.

مكونات كيكة الجلاش

لفة جلاش

كوب ونصف من اللبن

نصف كوب من السكر

نصف كوب من الزبدة

باكيت من كريم الشانتيه

ثلاث بيضات

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

رشة ملح

شربات بارد

للتزيين

مكسرات مجروشة وكريز

كريم شانتيه

طريقة التحضير

نقوم بإحضار قالب ونغلفه بورق من الفويل منعًا للتسرب، ونقوم بدهنه بالزبدة.

نحضر ورق الجلاش ونقوم بكرمشته على شكل وردات ونعمل على رصهم في القالب بشكل جيد.

نقوم بخلط الكريم شانتيه واللبن والبيض والبيكنج بودر والفانيلا والسكر ورشة الملح.

نضع الخليط على الجلاش ومن ثَمَّ إدخال القالب الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة 180° حتى يصبح لون وجه الجلاش أحمر أو حوالي نصف ساعة.

نقوم بإخراج قالب الكيك من الفرن وسقيه بالشربات البارد ونتركه حتى يتشرب الشربات جيدًا.

ثم نقوم بتزيين الكيك بالمكسرات والكريز وعمل وردات من كريم الشانتيه.

نقوم بتقطيع الكيك ونضعها على أطباق التقديم.

من أهم أسباب نجاح كيكة الجلاش