الخلطة الهندية المعجزة لإنبات الفراغات وتكثيف وتطويل الشعر بسرعه الصاروخ نتيجة ستبهرك

الخلطة الهندية المعجزة لإنبات الفراغات وتكثيف وتطويل الشعر يمكنكم الآن معالجة جميع مشاكل الشعر بالاعتماد على وصفة الفلفل الحار للشعر، فهذه الوصفة تمت تجربتها من قبّل عدة فتيات وهي وصفة هندية ومن المعروف أن الهنديات تتميز بشعرها الطويل الناعم والذي تسعى كل فتاة للحصول على شعر يشبه شعر الهنديات الخالي من التجعيد والتقصف كما أن هذه الوصفة تساعدك على إنبات الشعر بسرعة وخاصة في المناطق الفارغة في رأسك وتعالج مشكلة الصلع أيضًا في وقت قياسي وبمكونات طبيعية فقط.

كيفية تحضير وصفة الفلفل الحار للشعر

باستخدام خلطة الفلفل الحار وزيت جوز الهند يمكنك تحضير الوصفة الهندية وذلك من خلال اتباعك للخطوات التالية:-

قومي بغسل الفلفل الأخضر الحار جيدًا وقومي بتقطيعه إلى قطع صغيرة جدًا وبعد ذلك ضعيه في وعاء زجاجي حتى ثلث الوعاء تقريبًا.

أضيفي زيت جوز الهند حتى نهاية الوعاء كاملًا على قطع الفلفل الأخضر وقلبيهم وأغلقي الوعاء على الخليط واتركيه لمدة خمسة عشر يومًا.

يجب أن ترجي الزجاجة من فترة إلى الأخرى حتى لا يلتصق ويتجمد حتى انتهاء المدة المحددة وبعد انتهائها قومي بتصفية الوعاء من الزيت وضعيه داخل الثلاجة.

اغسلي شعرك بالماء الدافئ ثم قومي بدهن شعرك به واتركيه على شعرك لمدة أربع ساعات مثلًا مع تعطية شعرك بغطاء الشعر البلاستيكي.

بعد ذلك اشطفي شعرك بالماء الفاتر ونظفيه من الزيت واستمري على الزيت لمدة شهر كامل ولاحظي الفرق والنتيجة.

أهم النصائح للحفاظ على شعرك ناعمًا بدون مشاكل

من أهم النصائح التي يجب اتباعها للحصول على شعر صحي خالي من المشاكل ما يلي:-