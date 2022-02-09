نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريب المطاعم سر عمل عجينة الكريب الهشة والمقرمشة في البيت بطعم رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريب المطاعم سر عمل عجينة الكريب الهشة ، من الأطعمة التي يحبها الكبير والصغير ويفضلون تناولها بحشو مختلف الكريب، فهو طعمة مميز لذلك يحبون تناول جاهز لنكهتها المميزة والعجينة الهشة والمقرمشة، فلذلك تبحث ربات المنزل عن طريقة عمل الكريب بسهولة وبطعم مميز مثل المطاعم، سوف نوضح لكم أسهل طريقة يمكنكم من خلالها عمل الكريب بحشو مميز وسينال إعجاب جميع أفراد أسرتك.

كريب المطاعم سر عمل عجينة الكريب الهشة والمقرمشة

المكونات

كوب من الدقيق.

كوب من الحليب.

ملعقة من السكر.

بيضتان.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

نصف ملعقه من الفانيليا.

طريقة التحضير

عليك خلط الحليب والبيض في الخلاط الكهربائي، ثم قومي بإضافة السكر والفانيليا واكملي خلط ثم عليك وضعهم في وعاء، وأضيفي الزبدة ثم أضيفي الدقيق بشكل تدريجي مع الاستمرار في تقليب المكونات، ثم عليك وضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة، عليك دهن مقلاة بالزبدة واختيار مقلاة غير لاصقة، ثم قومي بوضع عجين الكريب وتركها حتي تصبح ذهبية اللون ثم قلبها على الجهه الأخري حتي تنضج بشكل تام ثم نقوم بإخراجها ووضع الحشو الذي نريد.

أسهل طريقة لعمل عجينة الكريب الهشة في البيت

المكونات

كوب من الدقيق.

4 بيضات.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من الحليب.

ملعقتان من الزبدة.

نصف ملعقه من الملح.

طريقة التحضير

عليك وضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، وخلطهم لمدة 30 دقيقة وخلطهم مرة أخرى لمدة 15 دقيقة، ترك الخليط جانباً وتغطيته لمدة ساعة، ثم عليك تسخين مقلاة بها القليل من السمن، تشكيل الكريب بها قلبه على الجهتين حتي يأخذ اللون الذهبي وستجد العجينة هشة ومقرمشة.

طريقة عمل الكريب في البيت زي المطاعم

المكونات

كوب دقيق منخول.

كوب ماء.

بيضة.

كوب من الحليب.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من الزيت.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

عليك إحضار وعاء وخلط الدقيق مع الماء والبيض والحليب والزيت والنشا والفلفل الأسود، نترك العجينة ترتاح من ربع ساعة إلي نصف ساعة، نقوم بوضع مقلاة كبيرة غير لاصقة على النار مدهونة بالقليل من الزيت، نقوم بوضع العجينة وتوزيعها في المقلاة نتركها حتي تنضج، ثم نقوم بإخراجها ووضع الحشو الذي ترغبين فيه.