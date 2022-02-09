نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملى الكاتشب زي الجاهز في دقايق بطريقة الشيف حسن بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدنا لا نستغني عن الكاتشب فهو رفيق الكثير من الاطعمه سواء الوجبات السريعة أو المنزليه ، كما أن لا يوجد مطعم بلا كاتشب لما يعطي مذاق شهي ولذيذ للطعام ، كما تعشقه الاطفال جميعا لان يفضلونه مع البطاطس المقليه لذا نحن كأباء وأمهات نسعى دائما لشرائه ولكن لا نأمن مصدره ، لذا هنا أتينا لك بطريقة لعمل الكاتشب على طريقة الشيف حسن بسهولة وبمكونات متوفرة لديك في مطبخك.

عمل الكاتشب بطريقة الشيف حسن

يعد الكاتشب من افضل واشهر ما يستخدم على الاطعمه لاضافة طعم مميز ورائع لها ، كما تم تصنيع منه الكاتشب السادة والكاتشب الحار والاثنان يضيفا طعم مميز للطعام ، ويكثر استخدامه في المطاعم خصيصا في مطاعم الوجبات السريعة مثل كنتاكي وغيرها من مطاعم الوجبة السريعة وهنا سوف نوضح طريقة عمل الكاتشب مثل الجاهز وبطريقة الشيف حسن بمكونات سهلة وسريعة وصحيه في المنزل.

مكونات عمل الكاتشب :

كيلو واحد من الطماطم الحمراء

لتر واحد ماء مغلي

لتر واحد ماء مثلج

مكونات خلطة الكاتشب :

50 جم من السكر

50 مل من الخل أبيض

25 مل عصير الليمون

10 جم من الثوم بودر

10 جم من البصل بودر

10 جم من الملح

5 جم من القرفة

1 جم من اللون الأحمر غذائي

5 جم من القرنفل بودر

5 جم من الشطة بودر

5 جم من الكمون بودر

طريقة تحضير الكاتشب:

في وعاء به ماء مغلي نقوم بوضع الطماطم به بعد تقطيعه بخفه على شكل بلس + ، ونتركها دقيقتين في الماء المغلي ثم نقوم بااخراجها من الماء ونوضعها في الماء المثلج حتى تاخذ صدمة وتقشر معنا بسهولة ، بعد تقشيرها نقوم بااضافة السكر والخل الابيض والليمون والثوم البودر والبصل البودر والملح ، ثم نقوم بااضافة لون أحمر والقرنفل البودر والشطة البودر ، وكمون بودر ثم نقوم بخلطها جيدا حتى يتجانسوا سويا ، ثم نقوم بوضع الخليط في برطمان زجاجي محكم الغلق ويحفظ في المبرد ، ويصبح الكاتشب جاهزا للأستخدام وبالهنا

طريقة أخري لعمل الكاتشب في المنزل

مكونات عمل الكاتشب:

كوب من معجون الطماطم

ثلاث ملاعق من السكر

ملعقة من الملح

ربع كوب ماء

نصف كوب خل ابيض

ملعقة من الليمون

نصف ملعقة من الثوم المفروم

ملعقة ونصف من النشا

نصف ملعقة من الدقيق

ملعقة من الفلفل الحار

رشة من الفلفل الاسود

رشة من الكمون

طريقة تحضير الكاتشب المنزلي:

في وعاء نقوم بوضع الطماطم ثم نضعه على النار الهادئة ونضيف اليه ما تبقى من المكونات ، ثم نقوم بخلطهم سويا ونجعل الخليط على النار حتى الغليان ، ثم نقوم برفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد ، ثم نقوم بوضع الخليط في برطمان أو حافظة طعام نظيفة ونحفظه في المبرد ويصبح جاهزا للإستخدام .