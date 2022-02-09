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عمر شويل - جدة طريقة عمل الجبنة الكيري في البيت بمكونات غير مكلفة وبطعم زي الجاهز - ثقفني
طريقة تحضير الجبنة الكيري، تعتبر الجبنة الكيري من أنواع الجبن المحببة والمفضلة لدي الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال وتكون الجبنة الكيري من أفضل الخيارات لعمل السندويشات، وذلك لطعمها الرائع واللذيذ كما تتميز الجبنة الكيري بأن لها قوام متماسك ونعرف أن الجبنة الكيري تتميز بغلو ثمنها، لذلك تبحث الكثير من ربات البيوت على طريقة ناجحة ومحترفة في صنع الجبنة الكيري داخل المنزل وسوف نتعرف من خلال هذا المقال القادم على طريقة تحضير الجبنة الكيري بسهولة وببساطة.
طريقة عمل الجبنة الكيري في المنزل
المكونات:
- عدد ٢ لتر من الحليب كامل الدسم.
- عدد 5 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- رشة قليلة من الملح الناعم وذلك حسب الرغبة.
- مقدار ملعقة كبيرة من الزبدة وذلك اختياري.
طريقة التحضير:
- نقوم بوضع مقدار الحليب الطازج داخل وعاء كبير مع مراعاة أن يكون اللبن من مصدر موثوق فيه ويكون طبيعي حتي لا يتكون تكتلات أثناء تحضير الجبنة الكيري.
- ثم نرفع الوعاء على نار متوسطة حتي يقترب الحليب من درجة الغليان وفي فترة ترك الحليب على النار ليغلي نقوم بعصر الليمون حتي يتكون عندك مقدار خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون ويمكن استبدال الليمون بالخل ولكن نفضلها بعصير ليمون.
- وعند بداية الحليب بالغليان نقوم بإطفاء النار ثم ننزل بمقدار الليمون بالتدريج وسوف نجد تكون تكتلات في الحليب ويترك الحليب دون تقليب ويترك خليط الجبنة حتي يبرد قبل بداية تصفية الحليب.
- ثم نخضر إناء ونضع به مصفاة وبها قطعه من الشاش ثم نصفي الحليب من السائل جيداً ونقوم بالضغط على الشاش ولكن برفق حتى يتم تصفية قطع الجبن المتكتل من السائل الموجود بالجبن.
- ثم نحضر محضر طعام ونضع به الجبن المتكتل ثم ننزل بمقدار قليل من الملح الناعم ثم نقوم بخلط الجبنة حتي ينتج جبن ذات قوام ناعم وكريمي وإذا تم استخدام الجبن الكريمي في الحلويات لا نضع مقدار الملح.
- وبذلك تكوني قد حصلتي على أروع جبنه كريمي في وقت قصير وبمكونات غير مكلفة وتقدم الجبنة بجانب العيش وأنواع مختلفة من المخللات و بالصحة والراحة.
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