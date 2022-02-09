نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المهلبية على أصولها بخطوات سهلة وسريعة وبطعم وقوام مظبوط في المقال التالي
طريقة عمل المهلبية، المهلبية من الحلويات المشهورة جداً في بلاد الوطن العربي والاي يفضل تناولها الكبار والصغار، وتمتاز المهلبية بطعمها اللذيذ والشهي وهى سهلة وسريعة التحضير، ويوجد أكثر من طريقة لعمل المهلبية حيث أنها من الممكن أن تكون بالقشطة او بالأرز وتكون مع بسكويت وشوكولاتة ومع سميد أيضاً والكثير من الأنواع الأخرى، ويطلق عليها في فلسطين اسم المهلبية وفي ليبيا وسوريا اسم المحلبية.
طريقة عمل المهلبية بالنشا
يوجد أكثر من طريقة وأكثر من نوع لعمل المهلبية في المنزل، ومن أشهر هذه الطرق طريقة عمل المهلبية بالنشا ولإعدادها يجب اتباع الخطوات التالية:
المكونات:
- عدد ٤ كوب حليب سائل.
- عدد ٤ ملاعق نشا.
- نصف كوب سكر.
- معلقة كبيرة ماء زهر.
طريقة التحضير:
- نقوم أولاً بوضع عدد ٣ كوب ونصف حليب ومعهم السكر في وعاء على النار بدرجة حرارة عالية، ونتركهم حتى الغليان.
- نقوم بوضع النشا مع نصف كوب الحليب البارد ونذوبهم مع بعض ونضيفهم بشكل تدريجي الي الحليب المغلي، ونستمر في التقليب.
- ونترك الحليب على النار حتي الغليان مدة لا تقل عن دقيقتين، ثم بعد ذلك نرفع الخليط من على النار ونضع فيه ماء الزهر.
- ثم بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط في أطباق تقديم ونرش على الوجه فستق ولوز وجوز الهند واي مكسرات أخرى موجودة.
طريقة عمل المهلبية بالشوكولاتة
يفضل الكثير من الأطفال تناول المهلبية بالشوكولاتة لأنها تمتلك طعم لذيذ وصحية أيضاً، وسوف نقوم بشرح طريقة عمل المهلبية بالشوكولاتة وهي كالآتي:
المكونات:
- عدد ٣ كوب ونصف حليب سائل.
- ثلاث ملاعق نشا.
- معلقة كبيرة بودرة الكاكاو.
- جوز الهند للزينة.
طريقة تحضير المهلبية بالشوكولاتة:
- نقوم بوضع بودرة الكاكاو والنشا في وعاء ونضيف إليهم نصف كوب حليب بارد ونقوم بخلط جميع المكونات معاً بشكل جيد حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس.
- نقوم بوضع ثلاثة أكواب من الحليب ومع السكر في وعاء صغير على النار بدرجة حرارة متوسطة، وعندما يصل إلى الغليان نقوم بوضع خليط النشا والكاكاو تدريجياً مع الاستمرار في التقليب.
- نستمر في تحريك الخليط على النار حتي يصبح ثقيل، ثم نقوم بصب المهلبية في أكواب التقديم ونرش على الوجه مكسرات وجوز الهند.
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