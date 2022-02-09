كيفية استخدام حبة البركة لتقوية الجهاز المناعي

حبة البركة من النباتات العشبية الموسمية وهي من عائلة الينسون تنتشر زراعتها في منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا وقال عنها رسول الله صل الله عليه وسلم ( إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام ) وتمتلك الحبة السوداء الكثير من الأسماء ومنها علي سبيل المثال ( حبة البركة والكمون الأسود والبكالونجي ) وتحتوي الحبة علي العديد من العناصر الغذائية التي تعزز من قيمتها العلاجية حيث تحتوي علي البروتينات النباتية والعديد من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وتضاف الحبة لبعض المعجنات لرفع قيمتها الغذائية وكذلك تدخل في تركيب بعض الزيوت ومستحضرات التجميل وتكمن الأهمية الكبري للحبة السوداء في رفعها للجهاز المناعي ونوضح هنا طرق الاستخدام الأمثل للحبة السوداء لرفع كفاءة الجهاز المناعي ونبين أيضا أهمية الحبة السوداء وبعض التحذيرات من الإسراف في تناولها .

فوائد حبة البركة

تساعد في تقوية الجهاز المناعي .

مضادة للبكتريا والفيروسات .

علاج الإنفلونزا والتهاب الحلق والحنجرة .

التئام الجروح عن طريق طحنها وخلطها بزيت الزيتون ووضعها علي الجرح .

مفيدة لعلاج التهابات الجهاز التنفسي .

تساعد في إدرار اللبن .

تقوية الذاكرة .

استخدام حبة البركة لتقوية المناعة

نوضح هنا عدة طرق لاستخدام الحبة السوداء في تقوية الجهاز المناعي وهي

في وعاء نظيف علي النار نضع كوب ونصف من الماء ونضيف إليه بعض الزنجبيل المبشور وعدد 2 فص ثوم مهروس ونصف ملعقة من حبة البركة وربع ملعقة من الكركم ونترك الجميع يغلي فترة تتراوح بين عشر دقائق والربع ساعة بعدها نصفي الخليط ونضيف عليه عصير نصف ليمونه وملعقة عسل حسب الرغبة ويشرب الخليط دافئ وعلي معدة فارغة .

بعض الزنجبيل الطازج المبشور وحبة البركة ونصب عليه كوب من الماء المغلي ونضيف عليه قطرات من عصير الليمون وبعض العسل للتحلية .

طحن الحبة السوداء وخلطها مع اللبن وبعض العسل للتحلية ويفضل تناول المشروب قبل النوم .

أضرار حبة البركة

يعد تناول كميات ضئيلة من الحبة السوداء ليس بمشكلة ولكن الضرر من الإفراط في الاستخدام والذي يؤدي إلي بعض المشاكل الصحية ومنها