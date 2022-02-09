على أصولها.. المكرونة بالبشاميل وسر نجاحها وازاى تطلع معاكي قطعه واحدة مثل المطاعم

موضوعنا اليوم من المواضيع التي ستنال إعجاب الكثيرين وهو طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، فالمكرونة بالبشاميل من أكثر أو تعتبر هي أكثر الأطعمة التي نحبها جميعًا، حيث أنه هناك بعض الفتيات المتزوجة حديثًا لا تعرف كيفية تحضيرها لقلة الخبرة في الطبخ وأحيانًا يصنعونها فتفسد منهم وتصبح غير لذيذة، فالسر في المكرونة هي البشاميل لابد أن يتم تحضيره جيدًا وأن تعرفي كيف تضعينه والكمية المناسبة فكلما زاد البشاميل زاد الطعم لذة.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

مكونات الطريقة:-

سمنة بلدي.

مكرونة أقلام.

لحمة مفرومة.

كوب شوربة كبير.

بيضة واحدة.

بصل – ملح.

حليب.

خطوات تحضير المكرونة بالبشاميل

بعد ذلك أحضري وعاء وضعي بداخله كمية وفيرة من الماء واتركيه حتى يغلي ثم ضعي المكرونة بداخله حتى يتم سلقها ثم قومي بتصفيتها من الماء واغسليها بالماء البارد.

جهزي صينية المكرونة وقومي بدهنها بالسمنة ثم ضعي الدقيق وقلبيه مع السمنة حتى يختلط مع المكونات ثم صبي الحليب بالتدريج.

ضعي نصف المكرونة ورصيها بشكل منسق داخل الصينية ثم أضيفي البشاميل فوق المكرونة ثم أضيفي الحمة المفرومة على المكرونة.

بعد ذلك ضعي كمية من البشاميل فوق اللحمة مرة أخرى وبعدها قومي بعمل طبقة جديدة من المكرونة.

يمكنك تغطية المكرونة أيضًا بالبشاميل وضعي فوقها بيضة حتى يصبح طعمها ألذ ثم أدخلي الصينية داخل الفرن حتى تنضج المكرونة وقومي بإخراجها.

طريقة تحضير البشاميل في المنزل

مكونات البشاميل:-

كوب كبير من الدقيق.

حليب بودرة.

كوبان كبيران من الماء.

زيت قلي.

جوزة الطيب.

مكعب مرقة دجاج.

فلفل أسود وملح.

حبة هيل.

خطوات التحضير:-