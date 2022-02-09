فكرة عبقرية لتسوية اللحوم والكوارع بدون حلة ضغط حتي لو كانت كبيرة هتبقي زي الزبدة في دقائق

اللحوم ولكوارع تتعدد الطرق لتسويتهم، لكن ربات البيوت تبحثن عن الطرق الأسرع منها والتي تكون نتيجة التسوية للحم هي النضج تام وفي خلال وقت وجيز، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي يتيسر من خلالها على ربة البيت أن تقوم بالتسوية الجيدة للحم ومن دون أن يتخذ الأمر الوقت الطويل، وإليكم عبر ما يلي أفضل طرق الطهي للحم، وأهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد في تسوية ونضج اللحم والتسريع من خطوة تسويتها في أقل وقت ممكن مع بيبان أفضل المكونات التي تعمل على تنكيه أي نوع لحم والتحسين من مذاقه.

تسوية اللحوم والكوارع بدون حلة ضغط

أفضل أنواع اللحوم فائدة وقيمة غذائية هي التي يتم نضجها وتسويتها على نار تكون هادئة وف أثقل وقت ممكن وهذا ما لا يفقدها خصائصها وقمتها الغذائية، ومن خلال الاستعانة بمكون يعمل على التسريع من التسوية للحم مثل السكر، فهذ المكون يعمل على تسريع التسوية وإضعاف نسيج اللحم، وإضعاف قوة الترابط ما بين ألياف اللحم، ومن خلال الآتي توضيح لمقادير طريقة مميزة تيسر من طهي اللحم سريعا.

طريقة تسوية اللحوم والكوارع بسرعة الصاروخ

من أهم المكونات التي تعمل على إكساب اللحم أفضل طعم، والتيسير من خطوة تسويتها ما يأتي في النقاط القادمة:

كيو من اللحم المراد طهيه.

ملعقة مت الزيت النباتي.

توابل اللحم.

ماء مغلي.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبهان ومستكة وورق لورا وحبهان.

طماطم وبصل وكرات وكرفس.

قدر ملائم.

طريقة التحضير لتسوية اللحم

من الممكن أن تتم خطوة تسوية اللحم من خلال الآتي:

لا بد من تسخين القدر المناسب على النار، ووضع الزيت مع الحبهان وإضافة المستكة.

يمكن تشويح مكعبات اللحم المطلوب نضجها.

إضافة مختلف المكونات والتوابل والمنكهات، مع إضافة السكر.

لا يضاف الملح إلا عقب التسوية الفعلية للحم حيث أنه يعطل من تسويتها.