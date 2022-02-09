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عمر شويل - جدة طريقة عمل الجبنة في البيت بمقادير سهلة وسريعة وبطعم احلي والذ من الجاهزة - ثقفني
طريقة عمل الجبنة ف البيت، تعد الجبنة البيضاء من اهم الأطعمة الأساسية داخل المنزل كما تعتبر الجبنة وجبة أساسية في مائدة الفطار وكذلك العشاء كما تحتوي الجبنة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم لأنها تضم نسبة عالية من البروتين والكالسيوم الذي يحتاجه الجسم لنمو العظام بشكل صحي وسليم، كما تدخل الجبنة في صنع العديد من الأكلات والكثير من المعجنات وكذلك تدخل في صناعة الفطائر اللذيذة والحلويات الشهية بأنواعها المختلفة لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة تحضير الجبنة داخل المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفه لذلك يجب اتباع عدة خطوات بدقة.
طريقة تحضير الجبنة داخل المنزل
المكونات:
- عدد خمس لترات من اللبن كامل الدسم.
- مقدار نصف كوب من الخل الطبيعي.
- مقدار ملعقة كبيرة من الملح.
- مقدار ملعقة صغيرة من حبة البركة.
طريقة التحضير:
- نقوم بوضع مقدار الحليب داخل وعاء كبير ويفضل أن يكون سميك ثم يرفع الوعاء على نار متوسطة الحرارة.
- ثم يترك الحليب على النار لمدة عشر دقائق حتي يصل لمرحلة الغليان ثم يرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً.
- ثم ننزل بمقدار الخل ثم نقوم بتقليب خليط الحليب والخل بواسطة ملعقة خشبية حتي تختلط المكونات جيداً.
- ثم نقوم بترك خليط الحليب جانباً مع مراعاة عدم تحريك الخليط حتي يتكثف وبكون سائل شفاف ثم نقوم بتصفية الخليط جيداً.
- ثم نضع الخليط داخل كيس شفاف ثم نقوم بإضافة الحبة السوداء والملح ثم نخلط المكونات مرة أخري ثم نقوم بالضغط جيداً على خليط الجبنة ليتكون الخليط بأسفل الكيس.
- ثم نضع الكيس داخل مصفاة بلاستيكية وتكون لها فتحات واسعة ثم نضع المصفاة فوق وعاء كبير ثم نضع ثقل فوق الكيس للضغط على الكيس، ثم نترك الجبن في مكان بارد لمدة من خمس إلى ست ساعات حتي يتم تصفية الجبن جيداً مع العلم أنه كلما بقي الجبن تحت الثقل لمدة طويلة كلما حصلتي على جبنه متماسكة.
- ويجب التخلص من الماء الناتج عن الجبن من حين لآخر ثم نقوم بإخراج الجبن من الكيس ثم يقطع الجبن على هيئة دوائر وبهذا تكوني قد حصلتي على جبنه متماسكة ولذيذة وكذلك نظيفة وذات مصدر معروف.
- ويقدم الجبن بجانب الزيتون وبعض المخللات ويقدم الجبن أيضاً بجانب الخبز الطازج وصحتين وعافيه.
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