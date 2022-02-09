قاااهر الدهون.... تناوله قبل النوم يخلصك من دهون الكرش المترهل في 5 أيام بدون رجيم

بعد إجراء بعض الأبحاث والدراسات الطبية على الأشخاص السمينة والتي تعاني من مشكلة الوزن الزائد، وكان هدفها معرفة فوائد مشروب الكمون للتخسيس، ووجد أن النتائج على الأشخاص مذهلة وغير متوقعة نهائيًا، حيث أنها لم تستغرق الكثير من الوقت حتى تظهر النتائج بعكس الحمية الغذائية التي قد تستغرق وقتًا طويلًا وقد يكون الريجيم قاسٍ بشكل كبير على الصحة وعلى الشخص، وسنوضح لكم بالتفصيل في مقالنا اليوم كيفية عمل المشروب وأهمية وفوائد الكمون الصحية.

قاااهر الدهون…. تناوله قبل النوم يخلصك من دهون الكرش

هناك أكثر من وصفة لتحضير مشروب الكمون لخفض الوزن وتخسيس الجسم وكان من بينها ما يلي:-

وصفة الكمون والليمون

قومي بوضع عصير ليمونة صغيرة في كوب كبير به ماء مغلي ثم أضيفي إلى الليمون ملعقتان صغيرتان من الكمون الناعم والمطحون وقلبيهم.

أضيفي ملعقة كبيرة من الزنجبيل الناعم إلى الخليط وقلبيهم ثم اتركي الخليط لمدة خمس دقائق حتى تختلط المكونات جيدًا.

صفي الخليط من أي رواسب وحبيبات ثم ابدئي في تناوله وشربه ثلاث مرات في اليوم الواخد صباحًا على معدة فارغة.

استمري على الوصفة لمدة شهر كامل أو يمكن أن تظهر النتائج من أول أسبوع.

2. وصفة الليمون والقبقب أو الاسفندان

قومي بإضافة نصف كوب من الماء المغلي إلى ملعقتين صغيرتين من الليمون العصير ثم أضيفي ثلاث ملاعق صغيرة من القبقب وأضيفي إليهم معقتين من الكمون المطحون وقلبيهم.

بعد ذلك أضيفي ملعقة كبيرة من الفلفل الحار الأحمر وقلبيهم جيدًا لمدة عشر دقائق ثم قومي بتصفيته حتى يصبح مشروب سائل تمامًا.

تناولي كوب كل ساعتين على مدار اليوم الواحد وستجدي أن النتائج بدأت تظهر بعد عدة أسابيع قليلة.

أهم فوائد الكمون للصحة