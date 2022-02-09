أحلى طعم.. خلطة كفته الحاتي الاصلية بنفس الطعم الاصلي وسر تماسكها بدون ما تفك ولا تكش منك جربيها فورا

أحلى طعم.. خلطة كفته الحاتي الاصلية بنفس الطعم الاصلي، فالكفتة لا أحد يختلف على حبها كما أنها تتميز بالسهولة في تحضيرها ويمكنك تحضيرها في الفرن أو على الشواية وبمكونات بسيطة وأفضل من الجاهزة، فمع انتشار عدوى الفيروس أصبحت الأمهات تخاف بشدة على أطفالها من الأطعمة والوجبات الجاهزة، فلا أحد يعرف كيف تم تحضير هذه الأطعمة وهل كانت الأدوات والمكونات نظيفة أم لا فأصبحت تقوم بتحضير كل الأطعمة التي يفضلونها في المنزل.

أحلى طعم.. خلطة كفته الحاتي الاصلية بنفس الطعم الاصلي

مكونات الطريقة:-

الكمية التي تريدين تحضيرها من لحم الضأن المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الدهن.

بصلة مبشورة.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

طماطم مفرومة.

أربع ملاعق بقسماط مطحون.

زعتر.

فحم.

بهارات.

خطوات التحضير:-

ضعي اللحمة المفرومة في طبق بلاستيكي عميق وأضيفي إليها الخل الأبيض والبقسماط المطحون وقلبي المكونات جيدًا حتى تختلط ببعضها البعض.

ثم أضيفي البهارات والزعتر والملح الأبيض إلى خليط اللحمة والخل وقلبيهم واعجنيهم بيديك جيدًا حتى تصبح اللحمة مُتبلة.

بعد ذلك قومي بوضع الطبق بالمكونات داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتجانس المكونات شكلًا وطعمًا.

بللي يديك بخليط ماء البصل والطماطم عند تشكيل الكفتة على كشل أصابع حيث أن هذه الخطوة تساعد في الحفاظ على حجم الكفتة كما هو بعد النضج بدون أن يكش.

باستخدام أسياخ الكفتة المعدنية قومي بتشكيل الأصابع عليها ثم ضعيها على شواية اللحوم والدجاج أو يمكنك وضع الأسياخ بداخل الفرن.

بعد أن تنضج الكفتة قومي بلفها بورق فويل وأضيفي إليه قطع الفحم حتى يعطيها الطعم المطلوب

ثم قومي برّصها في الأطباق ورشي عليها بقدونس وابدئي في تقديمها.

أسرار نجاح كفتة الحاتي