اسرار التجار.. تخزين ورق العنب من السنة للسنة بدون تغير في اللون أو الطعم هيفضل طازة كأنك لسه شرياه

هل ورق العنب من أبرز انواع المحاشي التي تحظى بشعبية كبيرة لدى العديد من الناس ‏ويتم إعداد هذا الطبق اللذيذ في دول الشام وفي مصر وفي دول الخليج في العديد من الدول الأخرى وذلك لأن له طعم لذيذ ومميزة مختلف عن باقي انواع المحاشي كما أنه يتم اعدادها بطريقة اسهل من طريقة إعداد محشي الملفوف وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق تخزين ورق العنب من السنة إلي السنة لانه لا يكون موجود في الأسواق طوال العام ورق العنب يظهر فقط في فصل الصيف لذلك لابد من تخزين كمية كبيرة من ورق العنب حتى يبقى موجود في المنزل طوال العام ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة تخزين ورق العنب لفترة طويلة حتى يمكننا استخدامه في أي وقت من العام.

‏طريقة تخزين ورق العنب من السنة إلي السنة

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فيما يلي سنتحدث عن احد الطرق الفعالة التي يتم استخدامها لتخزين ورق العنب لفترة طويلة وذلك في الأوقات التي لا يكون فيها ورق العنب متواجد في الأسواق من خلال الخطوات التالية سنتحدث عن طريقة تخزين ورق العنب:

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أولا نحضر كمية كبيرة من ورق العنب نقوم بتنظيف الأوراق جيدا ونزيل الجذور الموجودة في أوراق العنب.

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‏ نحضر قدر كبير يحتوي على الماء ونترك القدر على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

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‏ بعد ذلك نضع ورق العنب داخل هذا القدر حتى يغلي قليلا داخل الماء بعد ذلك نخرج ورق العنب من الماء المغلي.

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‏ في الخطوة التالية نضع ورق العنب داخل أكياس بلاستيكية ونترك ورق العنب داخل الثلاجة ‏أو داخل الفريزر بالتحديد حتى يبقى لفترة طويلة داخل الفريزر ويمكننا اخرجه في أي وقت للاستخدام.

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طريقة تخزين ورق العنب داخل برطمان زجاجي

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة أخرى يمكن من خلالها تخزين ورق العنب داخل البرطمان الزجاج وهذه الطريقة هي:

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