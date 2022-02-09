ماسك الخميرة لتبييض ونضارة جميع أنواع البشرة ومحاربة التجاعيد والترهل

كريم الخميرة من الوصفات السحرية لنضارة البشرة وإزلة البقع الداكنة وأيضاً ساعد على تفتيح ونضارة البشرة، يقتل كريم الخميرة العديد من البكتريا المتواجدة على البشرة، وتبحث العديد من النساء عن طريقة إزالة البقع وتفتيح البشرة، في هذا المقال نقدم لكم وصفة كريم الخميرة.

طريقة عمل كريم الخميرة



يوجد العديد من طرق ووصفات تحضير كريم الخميرة للبشرة ومن هذه الطرق فيما يلي.

الخميرة والنشا وماء الورد: نضع ملعقة من الخميرة وملعقة من النشا ثم نضيف ٢ ملعقة من ماء الورد ونقلب جيداً ثم نضع الخلطة على البشرة لمدة ١٥ دقيقة ثم نشطف الوجه بالماء الفاتر.

الزبادي والخميرة: ٣ ملعقة زبادي مع ٢ ملعقة خميرة ونقلبهم جيداً ثم نقوم بوضع الكريم على البشرة لمدة ١٠ دقائق ونقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

خميرة مع العسل وعصير الليمون: ملعقة خميرة مع ٢ ملعقة عسل و٣ معالق عصير ليمون ونقلب جيداً ثم نغسل الوجه قبل وضع الكريم، نضع الخليط على الوجه لمدة ١٠ دقائق تعمل هذه الوصفة على شد وإزالة التجاعيد من البشرة، ثم نشطف الوجه بالماء الفاتر.

فوائد الخميرة للبشرة

هناك العديد من فوائد الخميرة للبشرة ومن هذه الفوائد فيما يلي.