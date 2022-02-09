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عمر شويل - جدة سر خلطه السمسم لفرد الشعر المجعد والخشن ونعومه الشعر بطريقه لن تخطر على بالك - ثقفني
من منا لا يريد أن يحصل على شعر ناعم وصحي، سواء كان الراغب رجل ام امرأة فمن المعروف لدى الكثيرين أن الشعر زينة الوجه، وهو تاج المرأة، لذا نجد أن كل امرأة ترغب أن تحصل على اجمل تاج وأفضل تاج لكي تتزين به، والشعر بالنسبة لها هكذا، لذا اليوم سوف نستعرض لكم الدور الكبير الذي يقوم به زيت السمسم في تنعيم الشعر، وذلك من خلال هذا المقال.
طريقة تحضير زيت الزيتون مع زيت السمسم
سوف نقدم لكم أبرز الوصفات التي تجمع بين زيت الزيتون وزيت السمسم من أجل الحصول على شعر صحي:-
- لا بد من القيام بوضع كمية من زيت الزيتون في زجاجة، ووضع كمية مساوية لها من زيت السمسم في نفس الزجاجة.
- كما أنه تحتاج إلى خلط هذه المكونات ببعضها البعض جيدا، وذلك حتى التأكد من أن المكونات امتزجت ببعضها البعض.
- وفيما بعد لا بد من القيام بوضع هذه الوصفة على الشعر لمدة ساعتين، ومن ثم القيام بغسل الشعر جيدا وترطيبه.
- عليك القيام بتكرار هذه الوصفة بشكل أسبوعي، وذلك بمعدل مرتين كل اسبوع، وهذا من أجل الوصول إلى نتائج مضمونة وسريعة.
ما فائدة زيت السمسم للشعر؟
إليكم أهم الفوائد الخاصة بزيت السمسم، ومدى تأثيره على الشعر:-
- يعمل على اكساب الشعر قوة ولمعان طبيعي.
- يساهم في تعزيز عملية النمو الخاصة بالشعر، وذلك لأن زيت السمسم يحتوي على أنواع كثيرة ومختلفة من الفيتامينات.
- يقلل من نسبة سقوط الشعر، وذلك لأنه يقوي بصيلات الشعر ويحسن من أداء الدورة الدموية.
- يعطي للشعر نعومة طبيعية.
- يمكن مزج زيت السمسم بالعديد من الأنواع الأخرى من الزيوت الطبيعية والمغذية للشعر.
- يفيد في تطويل الشعر، وزيادة كثافته
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