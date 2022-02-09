فوائد منقوع الثوم مع زيت الزيتون على الريق واستخدامه بهذه الطرق يصنع الفرق

أن خلط زيت الزيتون مع الثوم من أكثر الطرق التقليدية الشهيرة والمعروفة في معالجة الكثير من الأمراض، فضلا عن أهمية خلط الثوم مع زيت الزيتون والاستفادة من كل شئ على حدة، وجمع المكونين مع بعض وتحقيق أكبر استفادة ممكنة، لذا قررنا أن نذكر لكم أهم الفوائد د التي ينطوي عليها هذا المنقوع، بالإضافة إلى ذكر طريقة تحضير هذه الوصفة بشكل صحيح.

طريقة عمل زيت الزيتون مع الثوم

إليكم أهم الخطوات الخاصة التي توضح لكم طريقة عمل منقوع زيت الزيتون مع الثوم، وذلك من خلال القيام بالآتي:

القيام بإحضار زجاجة كبيرة، ومن ثم وضع زيت الزيتون بداخلها، ويتم تحديد مقدار زيت الزيتون حسب الحاجة.

التوجه بالقيام بتقشير فصوص الثوم، ووضعها داخل الزجاجة الموجود بها زيت الزيتون.

ترك هذا المنقوع لمدة أربعة وعشرون ساعة.

القيام بتصفية الزيت جيدا من بقايا الثوم، والقيام باستخدام هذا المنقوع.

فوائد الثوم مع زيت الزيتون

من ضمن الفوائد المعروفة عند تناول الثوم مع زيت الزيتون هي الفوائد التالية: