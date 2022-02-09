هتعملي بسكويت النشادر في البيت بطريقة سهلة على أصولها زي الجاهز في المخابز

طريقة عمل بسكويت النشادر، يعد بسكويت النشادر من أنواع البسكويت الشهيرة التي يتميز تقديمها في الأعياد والمناسبات الكثيرة، حيث يتميز بأن له مذاق رائع ومختلف عن أنواع البسكويت الأخرى، وهناك أكثر من طريقة لتحضير بسكويت النشادر فهناك بسكويت سادة وبسكويت نشادر بالقهوة، والشيء المميز في هذا النوع من البسكويت أنه لا يحتاج لمكونات كبيرة وكل مكوناته موجودة في كل منزل.

طريقة عمل بسكويت النشادر

المقادير:

كيلو دقيق.

نصف كيلو زبدة.

مقدار كوب إلا ربع سكر بودرة.

بيضتان.

مقدار ١٥ جرام نشادر.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ملعقة بيكنج بودر.

طريقة التحضير:

أول خطوة نضع السكر والزبدة في وعاء ونخفقه جيداً بالمضرب الكهربي أو بالعجان لنحصل على خليط متجانس. ثم نضيف البيض واحدة بعد الأخرى ونستمر في الخفق. بعد ذلك نضيف الفانيليا والنشادر للخليط ونخلطه جيداً. ثم نضيف الدقيق والبيكنج بادور للخليط السابق، ونخفقه بسرعة خفيفة لنحصل على عجينة لينة. نترك العجينة لمدة ربع ساعة جانبًا لترتاح قليلاً. ثم نشكل العجينة على هيئة أصابع طويلة ونستخدم ماكينة البسكويت لنشكله. بعد ذلك نضع أصابع البسكويت في الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٥٠ مئوية. نترك البسكويت في الفرن لمدة تلت ساعة ليحصل على لون ذهبي. في النهاية نضع صينية البسكويت في الفرن ونتركها جانبًا ليبرد ونضعه في أطباق التقديم.

طريقة عمل بسكويت النشادر بالقهوة

المقادير:

٢ كيلو دقيق.

مقدار ملعقة فانيليا كبيرة.

عدد ٣ أكواب سكر ناعم.

كوبان من السمن.

مقدار كوب ونصف لبن زبادي.

عدد ١٠ بيضات.

عدد ٣ ملاعق نشادر صغيرة.

رشة ملح.

مقدار نصف ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

سمسم حسب الحاجة.

طريقة التحضير: