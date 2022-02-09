ملعقة واحدة ضعيها على الباذنجان مش هيشرب نقطة زيت وهيبقي مقرمش ولذيذ زي أشهر المطاعم

الباذنجان احد الاكلات المصرية التي يتم ‏استخدامها في إعداد وجبة الفطور أو إعداد بعض الأطباق اللذيذة الأخرى مثل طبق الباذنجان باللحم المفروم والعديد من الأكلات الجميلة ولكن العديد من الناس طريقة إعداد الباذنجان من خلال قلي الباذنجان ‏في كمية كبيرة من الزيت حتى يكون الباذنجان مقرمش ولذيذ ولكن هل هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحصول على الباذنجان الذيذ بالطبع لا ‏أهل ذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقها يتم من خلالها إعداد الباذنجان دون أن استخدم كميات كبيرة من الزيوت حتى لا تسبب أي مشاكل صحية للإنسان فهناك العديد ‏من المشاكل الصحية التي ‏تسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في جسم الإنسان بسبب تناول كميات كبيرة من الماء وكذلك من خلال هذا المقال تتحدث عن طريقة إعداد الباذنجان المقرمش دون استخدام كمية كبيرة من الزيوت وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد طبق باذنجان اللذيذ المقرمش.

مكونات طريقة قلي الباذنجان بدون زيت

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد طبق الباذنجان المقرمش ‏وهناك العديد من المكونات التي نحتاج إليها حتى تعطي طعم لذيذ إلى هذا الطبق وهذه المكونات التي نحتاج إليها هي:

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ثلاث حبات من الباذنجان من الحجم الكبير.

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‏ ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من بودرة الثوم

ملعقة من بودرة البصل

ملعقة من زيت الزيتون

ماء مغلي

ملعقة خل

طريقة قلي الباذنجان بدون زيت

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فيما يلي سنتحدث عن طريق التي يتم من خلالها إعداد الباذنجان دون استخدام كميات كبيرة من زيت وهذه الطريقة هي:

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