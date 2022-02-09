نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة واحدة ضعيها على الباذنجان مش هيشرب نقطة زيت وهيبقي مقرمش ولذيذ زي أشهر المطاعم في المقال التالي
الباذنجان احد الاكلات المصرية التي يتم استخدامها في إعداد وجبة الفطور أو إعداد بعض الأطباق اللذيذة الأخرى مثل طبق الباذنجان باللحم المفروم والعديد من الأكلات الجميلة ولكن العديد من الناس طريقة إعداد الباذنجان من خلال قلي الباذنجان في كمية كبيرة من الزيت حتى يكون الباذنجان مقرمش ولذيذ ولكن هل هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحصول على الباذنجان الذيذ بالطبع لا أهل ذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقها يتم من خلالها إعداد الباذنجان دون أن استخدم كميات كبيرة من الزيوت حتى لا تسبب أي مشاكل صحية للإنسان فهناك العديد من المشاكل الصحية التي تسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في جسم الإنسان بسبب تناول كميات كبيرة من الماء وكذلك من خلال هذا المقال تتحدث عن طريقة إعداد الباذنجان المقرمش دون استخدام كمية كبيرة من الزيوت وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد طبق باذنجان اللذيذ المقرمش.
مكونات طريقة قلي الباذنجان بدون زيت
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد طبق الباذنجان المقرمش وهناك العديد من المكونات التي نحتاج إليها حتى تعطي طعم لذيذ إلى هذا الطبق وهذه المكونات التي نحتاج إليها هي:
- ثلاث حبات من الباذنجان من الحجم الكبير.
- ملعقة كبيرة من الملح
- ملعقة من الفلفل الأسود
- ملعقة من بودرة الثوم
- ملعقة من بودرة البصل
- ملعقة من زيت الزيتون
- ماء مغلي
- ملعقة خل
طريقة قلي الباذنجان بدون زيت
فيما يلي سنتحدث عن طريق التي يتم من خلالها إعداد الباذنجان دون استخدام كميات كبيرة من زيت وهذه الطريقة هي:
- أولا نقوم بتقطيع الباذنجان إلى شرائح متوسطة الحجم بعد ذلك نضع شرائح الباذنجان داخل كوب من الماء ونضيف لها ملعقة من الخل.
- نترك الباذنجان داخل الماء والخل لمدة ساعة تقريبا.
- بعد ذلك نقوم بتصفية الباذنجان ونضع الباذنجان داخل صينية كبيرة.
- نضع عليه الملح والفلفل الاسود وبودرة الثوم بودرة البصل ونستمر في التحريك المكونات جيدا بعد ذلك نترك صينية الباذنجان داخل الفرن حتى تصبح جاهزة.
- يصبح الباذنجان مقرمش وله لون ذهبي من الاع
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