ترند مدفونة الدجاج الاكله صاحبة أعلى تقييم بين البلاد الخليجيه تعرفي على طرق اعدادها

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تعتبر مدفونة الدجاج من المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص وتتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير فهذه الوجبة عبارة عن خليط من الأرز والدجاج وتتبعوا معنا في مقالنا التالي خطوات تحضير مدفونة الدجاج في المنزل. طريقة تحضير مدفونة الدجاج في المنزل: يتم تحضير مدفونة الدجاج في المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة وتلك المقادير تكمن في التالي: كأس ونصف من الأرز البسمتي.

ملعقة من مياه الورد.

ربع ملعقة من الزعفران.

ملعقة من الملح.

ملعقة من زيت الذرة.

كيل من الدجاج.

ربع ملعقة من الكركم.

ربع ملعقة من البابريكا.

ربع ملعقة من الهيل المطحون.

نصف ملعقة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الملح.

ربع كأس من زيت الذرة.

حبتان من البصل.

حبة من الفلفل الأخضر.

فصان من الثوم.

حبة كبيرة من البطاطس. خطوات تحضير مدفونة الدجاج في المنزل: يتم تحضير مدفونة الدجاج في المنزل بسهولة وتلك الخطوات تكمن في التالي: طريقه الاعداد: أولًا تنقية الأرز وغسله ونقعه في المياه لمدة نصف ساعة وتركه لحين أن ينضج بكل سهولة. بعد ذلك يتم نقع الزعفران في مياه الورد ثم يتم تركه جانيًا. الحصول على طبق عميق ويتم وضع به ملعقة من الكركم والبابريكا والهيل المطحون. يتم إضافة نصف ملعقة من الملح والبهارات المشكلة والفلفل الأسود إلى مختلف المكونات السابقة. بعد ذلك يتم تقليب كافة المقادير مع بعضها البعض. القيام بغسل الدجاج بالخل والملح والليمون ويفضل نقع الدجاج لمدة نصف ساعة. يتم فتحه بصورة طولية من ناحية الظهر بالاعتماد على سكينة حادة. يتم توزيع البهارات السابقة على الدجاج ثم يتم تتبيلها من خلال إدخال البهارات إلى الفتحات. القيام بتقشير البطاطس وتقطيعه إلى حلقات ثم تقشير البصل وتقطيعه إلى شرائح. القيام بتقشير الثوم وتقطيعه إلى حلقات ثم غسل الفلفل الأخضر وتقطيعه إلى شرائح. الحصول على إناء ويتم وضع به ثلاثة ملاعق من الزيت. يتم وضع حلقات البطاطس في الإناء ثم شرائح الفلفل والبصل والثوم. يتم وضع الدجاج ويبدو الخليط بعد ذلك في شكل طبقات. القيام بتغطية الإناء ثم يتم رفعه على النار المتوسطة وتركه ليحين أن يتم النضج. الحصول على إناء ويتم وضع فيه المياه ثم الملح ثم الزيت ثم يتم إضافة الأرز وتركه لحين الغليان. القيام بتصفية الأرز من المياه ثم يتم وضعه فوق الدجاج ثم الزعفران ثم الكمية الباقية من الزيت. يتم تغطية الوعاء وتركه على النار لحين أن ينضج الأرز. يتم رفعها من على النار ثم يتم قلبها في طبق التقديم. الوسوم عمر شويل - جدة ترند مدفونة الدجاج الاكله صاحبة أعلى تقييم بين البلاد الخليجيه تعرفي على طرق اعدادها - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ