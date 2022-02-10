اعملي مخلل الخضار المشكل في البيت بمقادير مضبوطة وطعم شهي أحلى من الجاهز

المخلل هو عبارة عن مجموعة متنوعة من الخضار مثل الخيار والجزر والقرنبيط والفلفل الحار ويتم وضعها في محلول ملحي مع بهارات حتى تصبح مخلل شهي يقدم بجانب الطعام لفتح الشهية، والكثير منا يقوم بشراء المخلل المشكل من المحلات ولكن لا نضمن جودته واليوم نقدم لكم أفضل طريقة لعمله في البيت فتابعونا.

طريق عمل مخلل الخضار المشكل

المكونات:

3 حبات من الخيار الطازج.

2 حبة جزر.

ربع كوب من البصل الأورما.

نصف كوب فلفل أحمر حار.

نصف كوب فلفل أخضر بارد.

6 فصوص ثوم.

2 حبة من اللفت المقشر.

2 كوب ماء.

4 حبات ليمون.

كوب خل.

نصف كوب ملح خشن.

ملعقة كبيرة فلفل أسود حصا.

ملعقة حبة البركة.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة سكر.

طريقة التحضير:

نقوم بتقطيع الجزر والخيار واللفت بشكل طولي باستخدام سكينة مشرشرة لاعطاء الخيار شكل جذاب ثم نقشر الثوم والبصل من الطبقة الخارجية. نشق الليمون إلى 4 أجزاء ونضع بداخلها القليل من الملح بعد ذلك نقوم بتعقيم برطمان التخليل من خلال وضعه في ماء مغلي لمدة 5 دقائق. عندما يجف البرطمان نرص الخضروات بداخله ثم نجهز محلول التخليل عن طريق غلي الماء ونتركه حتى يبرد ويضاف إليه الملح. مع الخل والسكر وحبة البركة والفلفل الأسود نصب المحلول فوق الخضروات وعلى الوجه الزيت ثم نغلق البرطمان جيدا. يوضع المخلل في مكان جاف ونقلب البرطمان لمدة 3 أيام حتى لا تتكون طبقة من البكتيريا أو العفن والآن أصبح المخلل جاهز للتقديم بجانب الطعام.

مخلل خضار مشكل بالزيت

المكونات:

2 كوب من الزيتون الأخضر بدون بذر.

كوب من زيت الزيتون.

2 حبة جزر.

كوب من الليمون الأصفر.

2 حبة من الفلفل الأخضر الحلو.

طريقة التحضير: