بكوب واحد من الحليب حتعملي الجبنة المثلثات بطعم لذيذ وصحية أحلى وأنظف من الجاهزة

الجبنة المثلثات من أهم أنواع الجبن التي توجد في جميع البيوت المصرية وهي تقدم على وجبة الفطار أو العشاء مع قطعة من التوست وشرائح من الخيار أو الطماطم، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية لاحتوائها على الحليب أو الجبنة القريش وبالتالي تقوي العظام والأسنان لوجود نسبة عالية من الكالسيوم واليوم نقدم لكم اسهل طريقة لعملها في البيت وبطعم أحلى من الجاهز.

طريقة عمل الجبنة المثلثات

المكونات:

كوب حليب.

ربع كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب زيت.

2 ملعقة جبنة كريمي.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير:

نحضر الخلاط ونضيف إليه الحليب مع الخل والزيت ثم نضع الدقيق مع الملح والزبدة وأيضا الجبنة ونخلط المكونات عدة دقائق. نصب الخليط في وعاء ونرفعه على النار ونقلب بشكل مستمر للحصول على قوام غليظ بعد ذلك نجهز صينية أو قالب وندهنه بالزيت. ونضع الجبنة بداخله ونغطيها بورق بلاستيك حتى لا تتكون طبقة صلبة على الوجه ثم نتركها في الثلاجة طوال الليل. في اليوم التالي نضع الجبنة على شكل مثلثات صغيرة الحجم وتقدم مع شرائح من الزيتون والخيار والخس والطماطم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل جبنة كيري في البيت

المكونات:

2 كوب كريمة طبخ.

2 كوب حليب كامل الدسم.

ملح.

3 ملاعق خل أبيض.

طريقة التحضير:

نضع الحليب والكريمة على نار متوسطة حتى تغلي ثم يضاف الخل على 3 مرات مع التقليب بين كل مرة والأخرى. احرصي على التقليب مع خفض النار وعندما يتخثر ويفصل الحليب عن الشرش نغلق النار ونغطي الوعاء لمدة 5 دقائق. نصفي الحليب في قطعة من الشاش ويجب تصفيتها جيدا من الماء في الكبة أو الخلاط الكهربائي نخفق الجبنة مع الملح. وعندما يصبح القوام كريمي نحفظها في عبوة ثلاجة نظيفة ومعقمة لمدة ليلة كاملة وفي الصباح يتم تقديمها على الفطار وبالهنا والشفا.

اسهل طريقة لعمل الجبنة المثلثات

المكونات:

ربع كيلو جبنة قريش.

نصف كوب زبدة.

كوب حليب بودرة.

3 قطع جبنة مثلثات.

كمية مناسبة من الزيت.

طريقة التحضير: