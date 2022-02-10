أصنعي بنفسك الحلاوة الطحينية البيتي على أصولها بطريقة ناجحة وغير مكلفة مثل المصانع وتحدي

من المتعارف عليه أن الحلويات لها طعم مميز ويحبها الاطفال بشكل خاص، لذلك دائمًا ماتبحث عن المفيد منها لتقديمه لأولادنا، ومن أكثر الحلويات المفيدة المصنوعة من مواد طبيعية وامنة جدًا هي الحلاوة الطحينية التي يتم تحضيرها من السمسم الأبيض الذي له الكثير من الفوائد للجسم، ولذلك يتم تناولها كوجبة إفطار مفضلة لدى الكثير من الناس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية عمل الحلاوة الطحينية في المنزل بخطوات بسيطة وبدون تكاليف كما هو الحال عند شرائها من الخارج.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات في المنزل

قدمي اولادك و اسرتك اشهى الفطور الذي سوف يستمتع به كثيرًا وهي الحلاوة الطحينية اللذيذة والتي يمكنك تحضيرها الان من خلال متابعة الخطوات الآتية :

المكونات:

كوبين من السمسم الأبيض.

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزيت النباتي ويفضل الذرة.

خمس ملاعق كبار من اللبن البودرة .

كوب من المكسرات المجروشة.

كوب من السكر الناعم.

طريقة التحضير