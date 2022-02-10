نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعي بنفسك الحلاوة الطحينية البيتي على أصولها بطريقة ناجحة وغير مكلفة مثل المصانع وتحدي في المقال التالي
من المتعارف عليه أن الحلويات لها طعم مميز ويحبها الاطفال بشكل خاص، لذلك دائمًا ماتبحث عن المفيد منها لتقديمه لأولادنا، ومن أكثر الحلويات المفيدة المصنوعة من مواد طبيعية وامنة جدًا هي الحلاوة الطحينية التي يتم تحضيرها من السمسم الأبيض الذي له الكثير من الفوائد للجسم، ولذلك يتم تناولها كوجبة إفطار مفضلة لدى الكثير من الناس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية عمل الحلاوة الطحينية في المنزل بخطوات بسيطة وبدون تكاليف كما هو الحال عند شرائها من الخارج.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات في المنزل
قدمي اولادك و اسرتك اشهى الفطور الذي سوف يستمتع به كثيرًا وهي الحلاوة الطحينية اللذيذة والتي يمكنك تحضيرها الان من خلال متابعة الخطوات الآتية :
المكونات:
- كوبين من السمسم الأبيض.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من الزيت النباتي ويفضل الذرة.
- خمس ملاعق كبار من اللبن البودرة .
- كوب من المكسرات المجروشة.
- كوب من السكر الناعم.
طريقة التحضير
- احضري السمسم الأبيض وذلك إذا كنتي ترغبين في حلاوة طحينية بيضاء.
- قومي بتنظيف السمسم جيدًا حتى يكون نظيف وجاهز للعمل.
- اطحني السمسم جيدًا في المطحنة وذلك حتى يصبح ناعم مثل الدقيق.
- احضري السمسم، وقومي بإضافته داخل الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي إليه الدقيق والزيت بشكل تدريجي.
- استمري في الخلط حتى يصبح بالقوائم المرغوب فيه الكثيف.
- اضيفي بعد ذلك اللبن البودرة واستمري في الخلط ومن ثم بعد ذلك السكر.
- اخلطي كل المكونات وسوف تلاحظين تغير القوام ويصبح مثل العجينة.
- اخرجي كل المكونات من الخلاط
- اعجني المكونات وقلبيها جيدًا.
- احضري قالب مناسب لكمية الحلاوة التي تم تجهيزها.
- ضعي في القالب ورق زبدة.
- اضيفي إليه في الاسفل المكسرات التي تم تجهيزها.
- اضيفي بعد ذلك خليط الحلاوة بالكامل.
- اضغطي على الحلاوة بعد إضافتها في القالب حتى تصبح متماسكة ومتساوية.
- ادخلي الحلاوة بعد ذلك في الثلاجة واتركيها لمدة ثلاث ايام او اكثر وحتى تصبح متماسكة بالشكل المعتاد.
- اخرجي الحلاوة من الثلاجة الآن ثم قومي بقلب القالب لإخراج الحلاوة ويتم تقطيعها بالشكل المطلوب.
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